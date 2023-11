La segunda temporada de The Last of Us mostrará una misión exclusiva que se incluye en la remasterización para PS5. La serie tomará un escenario que quedó fuera del juego original y que se ofrece como parte del contenido extra para The Last of Us Part II Remastered. Aunque la serie no tiene fecha de estreno definida, los jugadores podrán tener una ligera probada de lo que viene en unas cuantas semanas.

La información fue confirmada por el mismo Neil Druckmann, cocreador de los juegos y la serie de HBO. En una entrevista con Entertainment Weekly, Druckmann reveló que la segunda temporada contará con una escena eliminada del juego y que volverá como parte de Lost Levels en The Last of Us Part II Remastered.

“Como adelanto, diré que hay al menos un elemento de un nivel eliminado que está planeado [para] la serie”, declaró Neil Druckmann. “Digo esto con la advertencia de que aún no hemos comenzado el rodaje y que todo está sujeto a cambios, según lo que finalmente consideremos que será mejor para el programa”. El directivo de Naughty Dog no ofreció detalles específicos, por lo que existen tres posibles escenarios.

De acuerdo con los detalles publicados en la web de PlayStation, The Last of Us Part II Remastered incluye tres niveles exclusivos que no aparecieron en el juego original. Sewers, Jackson Party y Boar Hunt llegarán como parte de Lost Levels, una opción que permite experimentar versiones en desarrollo de estos escenarios. Naughty Dog añadirá comentarios adicionales para conocer un poco más sobre el proceso de creación.

“Los niveles perdidos” no solo son un detrás de cámaras en The Last of Us Part II Remastered, sino que ahora formarán parte de la serie.

La segunda temporada de The Last of Us se inspirará en la nueva remasterización para PS5

Una de las ventajas que tiene la serie de The Last of Us frente a otros proyectos basados en videojuegos es la participación directa de Neil Druckmann. El cocreador de la saga está involucrado en el proceso creativo para asegurarse de que la adaptación sea fiel al material original.

Desde hace un tiempo se sabe que la segunda temporada estará basada en los eventos ocurridos en The Last of Us Part II. Debido a la complejidad de la trama, es posible que HBO produzca una tercera temporada que les permita abarcar las historias individuales. Craig Mazin, quien funge como Showrunner junto a Druckmann, declaró hace unos meses que tendremos serie para rato.

“Será más de una temporada. Hay más historia, así que la serie no terminará con la temporada 2, a menos que la gente no la vea y la cancelen”, mencionó en una entrevista con Deadline. Aunque los sucesos principales no cambiarán, Mazin anticipó que habrá sorpresas. “Tenemos algunos giros y vueltas interesantes”, dijo.

Estos elementos están relacionados con el contenido eliminado en el juego de 2020 y que vuelve para The Last of Us Part II Remastered. También existe espacio para abordar la historia de otros personajes, o tomarse la libertad creativa de alterar una línea que no tiene un efecto profundo en la trama del juego, como la historia de Bill y Frank en la primera temporada.

