Uno de los grandes planes que tiene SpaceX es llevar el internet satelital de Starlink a los móviles. Esta semana, la compañía aeroespacial de Elon Musk solicitó autorización a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) para comenzar a probarlo.

La idea de la empresa es utilizar 840 satélites de la constelación de Starlink para llevar conectividad a 2.000 dispositivos móviles. El experimento se iniciará el próximo 10 de diciembre y tendrá una duración de 180 días, indicó SpaceX. Siempre y cuando los reguladores le otorguen la licencia necesaria para concretarlo, claro está.

La idea es que, del total de satélites que se pretende utilizar, alrededor de 60 estén continuamente brindando acceso al internet de Starlink en los aparatos que se utilicen durante la prueba. Vale decir que SpaceX no afrontará este proceso en solitario, sino en cooperación con T-Mobile.

Recordemos que las dos compañías anunciaron una alianza para llevar el internet de Starlink a dispositivos móviles —y en el futuro a los coches de Tesla— en 2022. No obstante, el proyecto no avanzó demasiado desde entonces. Recién el mes pasado los de Elon Musk habilitaron un sitio web dedicado a este nuevo servicio, bautizado Direct to Cell.

"Direct to Cell funciona con teléfonos LTE existentes dondequiera que puedas ver el cielo. No se requieren cambios en el hardware o firmware, ni apps especiales, lo que proporciona un acceso impecable a mensajes de texto, llamados y datos", afirma SpaceX. De todos modos, su funcionamiento no será completo hasta dentro de un par de años.

Starlink espera ofrecer la opción de enviar y recibir mensajes de texto a través de su internet satelital en 2024. Mientras que a partir de 2025 se añadiría el soporte para llamados y datos móviles, así como la compatibilidad con dispositivos IoT.

Starlink quiere empezar a probar su internet satelital en dispositivos móviles

Si la FCC le otorga la aprobación correspondiente, los satélites de Starlink podrán poner en marcha este experimento para llevar su internet satelital a smartphones. La compañía pretende utilizar las bandas de 1910-1915 MHz y 1990-1995 MHz. Las mismas las opera exclusivamente T-Mobile en Estados Unidos.

SpaceX aspira a realizar las pruebas de Direct to Cell en más de una decena de regiones del país norteamericano. Hablamos de Mountain View, San Diego y Los Ángeles (California); Dallas y Houston (Texas); Virginia Beach y Reston (Virginia); Kansas City (Kansas); Redmond (Washington); Columbus (Ohio) y Bethel (Oklahoma).

Los de Elon Musk consideran que estas pruebas de Starlink son de interés público y que por ello merecen recibir la autorización de la FCC. "La concesión de esta licencia experimental permitirá a SpaceX comenzar a probar su transformadora tecnología Direct to Cell, que brindará conectividad en áreas donde las redes móviles terrestres están ausentes o han sido afectadas por desastres naturales", indicaron en la solicitud.

Eso sí, los experimentos de Starlink para llevar su internet satelital a dispositivos móviles ha sido recibido con algo de resistencia en la industria de las telecomunicaciones. AT&T, por ejemplo, ha tratado de frenar la prueba en los últimos meses, aduciendo que era necesario que la FCC brindara más información que garantizara que los tests de SpaceX no causarían interferencias en el funcionamiento de sus redes.

Ya veremos cómo sigue esta historia. Por lo pronto, Starlink y T-Mobile tienen todo listo para comenzar a probar el internet satelital en móviles. Solo falta el pulgar arriba de los reguladores.

