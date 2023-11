Instalar aplicaciones en un iPhone desde fuera de la App Store, en una práctica conocida como sideloading, hoy es imposible. No obstante, Apple se verá obligada a permitirlo en un futuro no muy lejano, debido a la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea. Y los de Cupertino ya habrían definido desde cuándo se admitirá esta posibilidad.

Según publica Mark Gurman, de Bloomberg, en su newsletter dominical Power On, los usuarios europeos podrán hacer sideloading de apps en el iPhone a partir del primer semestre de 2024. El reputado periodista no ofrece una fecha específica, pero al menos indica una ventana temporal a tener en cuenta.

Lo que informa Gurman está lejos de ser una sorpresa. Después de todo, la App Store de Apple es uno de los "servicios núcleo" que se debe ajustar a la Ley de Mercados Digitales. No obstante, sí es novedoso que los de la manzana ya estén trabajando para cumplir con lo que establece la legislación. En especial, si consideramos que históricamente se han negado a permitir la instalación de aplicaciones provenientes de fuentes de terceros.

Es por ese motivo que imaginábamos que la empresa intentaría batallar contra la implementación efectiva de la medida. Pero todo apunta a que los de Tim Cook darán el brazo a torcer ante los reguladores de la Unión Europea, lo que llevará a que el sideloading en el iPhone sea una realidad en muy pocos meses.

El sideloading llegará al iPhone en los primeros meses de 2024

Tampoco es una sorpresa que la instalación de apps desde fuera de la App Store esté disponible en Europa a partir de la primera mitad de 2024. Cuando la Comisión Europea confirmó las empresas y los servicios alcanzados por la Ley de Mercados Digitales, indicó que tenían tiempo hasta marzo del próximo año para cumplir con las obligaciones establecidas por la normativa.

Aún no se sabe cómo implementará Apple el sideloading en el iPhone, aunque su intención no sería dejarlo librado al azar. De acuerdo con Mark Gurman, los de Cupertino trabajan en la introducción de un sistema "altamente controlado" a través del cual se permitirá que el público instale apps que no estén alojadas en la App Store.

Si bien no se ofrecen más detalles al respecto, es probable que la experiencia sea muy diferente a la que existe en Android. Apple ha dicho en varias oportunidades que permitir el sideloading rompería el modelo de privacidad y seguridad del iPhone.

Así que no esperes un equivalente para iOS de F-Droid o APKMirror en el futuro cercano. Independientemente de los detalles técnicos, si Apple permite que se instalen apps por fuera de la App Store, lo hará a su manera.

El cambio más importante en la historia de la App Store

El propio Gurman había comentado a fines del año pasado que una de las alternativas que barajaba Apple para permitir el sideloading en el iPhone era introducir un sistema de verificación. El mismo implicaría que los desarrolladores que quisieran ofrecer sus aplicaciones sin pasar por la App Store, primero tendrían que permitir que los de Cupertino las revisen y les den el visto bueno.

Eso sí, este cambio, el más notorio en la historia de la distribución de software para iOS, no sería gratuito. Apple podría cobrar una comisión a los creadores, seguramente para compensar por la imposibilidad de llevarse una tajada de las compras in-app.

Ya veremos si esto es así. El sideloading de apps llegaría al iPhone a través de una actualización de iOS 17 limitada regionalmente. Al parecer, la misma también traería cambios en Mensajes, aunque se desconoce si se relacionaría con el reclamo para abrir iMessage.

