El debate por la apertura de iMessage y su interoperabilidad con otras plataformas de mensajería vuelve al centro de la escena. Según reporta Financial Times, Google y algunas de las empresas de telecomunicaciones más importantes de Europa han enviado una carta a la Comisión Europea. En ella, reclaman que el servicio de mensajería instantánea de Apple, que vive dentro de la app Mensajes, sea alcanzado por la Ley de Mercados Digitales.

Además de la empresa de Mountain View, la misiva cuenta con la firma de representantes de Telefónica, Orange, Deutsche Telekom y Vodafone. La misma se envió a Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, con el objetivo de persuadirlo para que Apple abra iMessage y cumpla con lo establecido por la legislación.

Las telcos y Google sostienen que iMessage cumple con los requisitos para que se le considere como un "servicio núcleo" sobre el que los de Cupertino ejercen un rol de "guardián de acceso". El principal punto de conflicto que se plantea es cómo Apple controla la experiencia de mensajería enriquecida en su app.

Hoy en día, el funcionamiento de dichas características se restringe a los usuarios de iOS, iPadOS o macOS que interactúan entre sí. Esto significa que si, por ejemplo, un usuario de iPhone se comunica con uno de Android a través de iMessage, la plataforma utiliza SMS convencionales y no ofrece las opciones enriquecidas que sí están disponibles cuando la comunicación sucede entre dos dispositivos de la manzana. Por ende, si realmente quieres usar iMessage, estás obligado a tener un producto de Apple en tus manos.

Esto ha llevado a la famosa discusión de las "burbujas azules" versus las "burbujas verdes", que es con los colores que Apple diferencia a los mensajes según su procedencia (iMessage o Android, respectivamente). De hecho, Marques Brownlee hizo en su momento un muy interesante vídeo explicando esto.

Google mueve sus fichas para que Apple abra iMessage

Un punto crucial de la disputa por iMessage es que el servicio de Apple es especialmente popular en Estados Unidos. Allí, el iPhone acapara más del 50 % del mercado de smartphones. En el resto del mundo nunca se le ha dado demasiada importancia, sinceramente. Esto se debe, en parte, a que el iPhone no es tan dominante como en Norteamérica. Pero también por la tremenda popularidad de servicios multiplataforma como WhatsApp, Telegram, Signal o hasta Facebook Messenger.

Google lleva bastante tiempo presionando para lograr una mejor integración entre Android y el servicio de mensajería de los de la manzana. De hecho, se ha vuelto costumbre que los de Mountain View lancen dardos contra sus vecinos de Cupertino durante sus eventos, instándolos a adoptar el protocolo de servicios de comunicación enriquecida; también conocido como RCS. Sin embargo, Apple hasta aquí no ha dado el brazo a torcer.

Cuando se anunció la Ley de Mercados Digitales, la posibilidad de que iMessage se volviera interoperable con otras plataformas dio mucho de qué hablar. Sin embargo, Apple hasta ahora evitó tener que dar ese paso. Cuando la Comisión Europea reveló las empresas y servicios alcanzados por la legislación, no incluyó a la app de mensajes de Apple. Las únicas consideradas como "servicios núcleo" de comunicación fueron WhatsApp y Facebook Messenger.

Todavía no se dijo la última palabra

Apple sostiene que iMessage no es popular, y que por ello no debe caer bajo la Ley de Mercados Digitales. No obstante, Google y las telcos europeas consideran que esto no es verdad. Así lo manifiestan en la carta a la que accedió Financial Times:

"[...] La naturaleza fundamental de iMessage como importante puerta de enlace entre los usuarios empresariales y sus clientes es, sin duda, justificación para la designación de Apple como guardián de su servicio iMessage. [...] Es fundamental que las empresas puedan llegar a todos sus clientes aprovechando los servicios de comunicaciones modernos con funciones de mensajería enriquecidas. A través de iMessage, los usuarios empresariales solo pueden enviar mensajes enriquecidos a usuarios de iOS y deben confiar en los SMS tradicionales para todos los demás usuarios finales".

Independientemente del nuevo reclamo, todavía no se dijo la última palabra sobre el posible alcance de la Ley de Mercados Digitales sobre iMessage. La Comisión Europea anunció en septiembre que continuaría investigando en busca de servicios de mensajería que pudieran verse obligados a ser interoperables bajo la nueva legislación. Se estima que una definición vinculada al caso de Apple se conocerá a más tardar en febrero de 2024.

