Nothing Chats llegaba la semana pasada prometiendo llevar los mensajes de Apple a Android. Lógicamente, sin autorización de Apple, utilizando la tecnología de una app de terceros, y obligando a los usuarios que querían usarla a dar su Apple ID, un tema bastante peligroso.

De hecho, la app de Nothing era una pesadilla para la privacidad. No solo la aplicación no estaba cifrada de extremo a extremo como se prometió, además era bastante fácil acceder a los archivos de imágenes de otros usuarios porque la app las almacenaba como texto plano.

Y no solo imágenes. Sunbird almacena actualmente más de 630.000 archivos multimedia a través de Firebase, incluidos imágenes, vídeos, PDF, audio y más de los usuarios. No tanto en los servidores de Sunbird, pero sí en servidores de terceros.

Los problemas de privacidad pueden con Nothing Chats

Lógicamente, esto ha dado al traste con los planes de la compañía, después de una enorme campaña en la que incluso el CEO de Nothing publicaba un vídeo con un "Sorry Tim" en alusiones al CEO de Apple. Y es que dados los problemas de privacidad, Nothing Chats ha sido retirada de la Play Store por la propia compañía:

Eliminamos la versión beta de Nothing Chats de Play Store y retrasaremos el lanzamiento hasta nuevo aviso para trabajar con Sunbird para corregir varios errores. Pedimos disculpas por el retraso y haremos lo correcto para nuestros usuarios. Portavoz de Nothing a 9to5google

Dado este movimiento, no está muy claro que Nothing Chats vaya a volver a la Play Store pronto, sobre todo si, dada esta situación, puede corregir los problemas de privacidad antes de que Apple ponga punto a final a la posibilidad de usar su tecnología en mensajes de terceros.

Sobre todo dado que Apple ha anunciado que abrazará el protocolo RCS en mensajes, lo que de facto supondría la interoperabilidad entre Mensajes de Apple, mensajes de Android, y de las aplicaciones de terceros que aceptan esta tecnología.

Solo el tiempo dirá si Nothing es capaz de solucionar todos los problemas de Nothing Chats, y si es capaz de volver a convencer a los usaurios de que se descarguen una app que ha tenido que ser retirada por la propia compañía por los problemas de privacidad.

