Nothing, la compañía del fundador de OnePlus, Carl Pei, ha anunciado la puesta en marcha de una app para sus terminales Android compatible con Mensajes de Apple. Eso sí, no está muy claro si la aplicación cumple con los términos y condiciones de Apple, pero lo cierto es que es una realidad. ¿Su nombre? Nothing Chats.

La app de Nothing usa el sistema de Sunbird, un cliente de iMessage no oficial lleva un año disponible desde el año pasado y que ya tiene más de 10.000 descargas en Google Play Store. El movimiento es arriesgado, puesto que Apple puede bloquear en cualquier momento el uso de Sunbird para evitar que se use con su protocolo de comunicación.

Además, no usar Sunbird o la app de Nothing requiere tener un Apple ID. Es obligatorio puesto que para poder usar mensajes de Apple en Nothing Chats los usuarios deberán iniciar sesión con su ID de Apple, con los riesgos que esto supone. La aplicación incluye el cifrado de extremo a extremo de acuerdo, con la política de privacidad de Sunbird.

Nothing Chats lleva mensajes de Apple a Android

Sobre las funciones exactas de mensajes de Apple que incluye Nothing Chats Carl Pei, ha confirmado que la aplicación es compatible tanto con los chats individuales y como con los grupales, indicadores de escritura, uso compartido de medios en tamaño completo y notas de voz. Nada más de momento. Según la compañía, otras funciones llegarán más adelante, incluyendo las confirmaciones de lectura y reacciones a mensajes y respuestas.

Aunque Sunbird no es algo nuevo, no está muy claro si Apple permitirá que Nothing siga adelante con sus planes. Y aunque la Unión Europea esté presionando para que los mensajes de Apple funcionen también en otras plataformas, de momento no hay una postura oficial que obligue a la compañía a abrir su ecosistema.

Sea como sea, nuestra recomendación es que te pienses mucho a qué aplicaciones, fuera de las propias de Apple, permites acceso a tu Apple ID, puesto que es la puerta de entrada a tu ecosistema de Apple, e incluyen desde tus datos bancarios hasta cosas tan delicadas como tus datos de salud si alguna vez has tenido un iPhone.

De momento, eso sí, la aplicación solo estará disponible en el Phone 2, dentro y fuera de Estados Unidos. Estará disponible para usuarios de Norteamérica, la UE y otros países europeos a partir de este viernes 17 de noviembre.

