En Nintendo parecen haberse cansado de los incesantes rumores de la Switch 2. Al punto tal de que Shuntaro Furukawa, el presidente de la compañía, desmintió algunos de los rumores más fuertes sobre su próxima consola. Entre ellos, que el dispositivo se mostró a desarrolladores durante la Gamescom 2023.

Durante una llamada privada con inversores, el ejecutivo calificó esa información —y otras vinculadas con la Switch 2— como "inexactas". Según reporta el medio japonés Mainichi, Furukawa se quejó de que los rumores están circulando por la web "como si fueran información pública", pero que no son ciertos.

El presidente de Nintendo no solo negó haber dado un primer vistazo de la Switch 2 a los desarrolladores. También desmintió haberle entregado información sobre el dispositivo a Activision Blizzard. Lo cual es curioso, puesto que lo segundo no se conoció por un rumor, sino a través del juicio entre Microsoft y la FTC estadounidense por la compra de la citada compañía.

Según documentos que se utilizaron como evidencia, los de Bobby Kotick tuvieron una junta con el propio Furukawa a fines de 2022. En la misma, habrían recibido detalles del rendimiento de la llamada Switch NG, o Switch de nueva generación. Gracias a esto, se pudo conocer que la próxima consola de Nintendo tendría un desempeño similar al de la PS4 o la Xbox One. No obstante, el líder de los nipones sostiene que la historia no fue tan así.

Nintendo se está cansando de los rumores de la Switch 2

Volviendo a la Gamescom, la desmentida del presidente de Nintendo resulta muy llamativa. Dicho evento tuvo lugar en Alemania en los últimos días de agosto, mientras que los informes de que supuestamente se había mostrado la Switch 2 a desarrolladores aparecieron a comienzos de septiembre.

Según se dijo por entonces, algunos representantes de los estudios pudieron ver el dispositivo en acción. Eso sí, en ningún momento se habló de que hubieran observado una versión final de la Switch 2, sino que tuvieron la oportunidad de apreciar las capacidades de su hardware. Si hasta se dijo que accedieron a una versión especial de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, como también a la demo de The Matrix Awakens.

Así mismo, el ejecutivo desestimó que la reciente patente de una consola con tres pantallas se relacionara con la Switch 2. "Presentamos la solicitud entendiendo que [la información de la patente] se hará pública, pero eso no significa que [la tecnología] se aplicará en productos futuros tal y como está", indicó el líder de Nintendo.

Dicho todo esto, los comentarios de Shuntaro Furukawa no deberían quedar grabados en piedra. Es bastante común que las empresas salgan a desmentir con vehemencia los rumores sobre algún lanzamiento que está generando mucha expectación, para poco después confirmarlos. Muchas veces es para salvar las apariencias ante la continua filtración de información interna. En otras, para tratar de guardar algo del factor sorpresa para la presentación oficial.

Cualquiera que sea el escenario, Nintendo tiene experiencia al respecto. Le sucedió en 2006 cuando la prensa adelantó el lanzamiento de la DS Lite, y también en 2012 con la 3DS XL. Por ende, es lógico que la máxima figura de la compañía intente mantener a raya los comentarios sobre la Switch 2. De allí a que tenga éxito, es otra historia.

Por lo pronto, todo apunta a que la Switch 2 llegará en el segundo semestre de 2024. Más allá de los rumores, la versión original parece estar despidiéndose a lo grande. Hoy, los nipones informaron que ya comercializaron más de 132,46 millones de Switch desde su lanzamiento en 2017. Esto la ubica a solo 21,5 millones de unidades de todos los modelos de DS, la plataforma más vendida de su historia.

