Los amantes de Inside Out tendremos que esperar hasta el verano de 2024 para poder ver la segunda parte de esta entrañable película de Pixar. Sin embargo, ya tenemos un trailer que sirve como aperitivo de lo que está por llegar. En él conocemos a Ansiedad, una de las cuatro nuevas emociones que aparecen en el cerebro de Riley con la llegada de la adolescencia. Pero esta no es la única ciencia que vemos en el trailer de Inside Out 2.

Las emociones veteranas; Alegría, Tristeza, Miedo, Ira y Asco, se encuentran tranquilamente descansando en la mente de Riley cuando unos obreros entran destrozándolo todo. Inicialmente no se dice qué es lo que está pasando. Sin embargo, se deja entrever que Inside Out 2 también abordará el tema de la poda sináptica.

Este es un fenómeno por el cual, en torno a la adolescencia, se eliminan aquellas conexiones neuronales que no se hayan utilizado o no parezcan útiles y se refuerzan las que sí vayan a ser necesarias en los años venideros. Es un proceso muy importante que debe darse en su justa medida, ya que un exceso o déficit de poda puede relacionarse con trastornos como los TEA o la esquizofrenia. De hecho, esta es precisamente la razón por la que en ambas afecciones los síntomas más importantes suelen comenzar alrededor de la adolescencia. Pero, dejando eso a un lado, ¿qué está pasando en la cabeza de Riley?

La poda sináptica en Inside Out 2

En la primera parte de Inside Out vemos a Riley con 11 años, en plena preadolescencia. La película se centra en sus emociones, pero también se observan otros fenómenos interesantes del cerebro, como la fijación de recuerdos, o incluso la eliminación de los que ya no son necesarios.

Esto último se puede relacionar con un fenómeno real, conocido como amnesia infantil, por el cual somos incapaces de fijar durante mucho tiempo los recuerdos más tempranos de nuestra vida.

Pero la poda sináptica que vemos en el trailer de Inside Out 2 no es eso. Lo que se hace no es exactamente eliminar recuerdos, sino conexiones neuronales.

Esto es necesario, ya que durante nuestros primeros años de vida formamos muchas conexiones neuronales. Unas cinco veces más de las necesarias. La información del ambiente que nos rodea llega hasta el cerebro viajando a través de estas conexiones, como si fuesen carreteras. Por eso, es importante formar muchas inicialmente, para que no haya problemas de transporte. Pero mantener una carretera que no se usa es caro, económicamente en el caso de las carreteras reales y energéticamente en el del cerebro, de modo que llega un momento en que se deben elegir solo algunas.

Ahora bien, ¿cómo se eligen unas conexiones neuronales y no otras? Esto es algo que se sigue estudiando a día de hoy. En general, se considera que en ello intervienen factores genéticos, pero también la experiencia y el aprendizaje de la persona.

Este es uno de los motivos por lo que se suele decir que lo que nos ocurre en la infancia y la adolescencia temprana puede moldearnos para toda la vida. Seguramente, en Inside Out veremos cómo afecta todo esto a Riley, pero de momento tenemos que conformarnos con las pinceladas que nos deja el trailer. Esos obreros derrumbando todo.

Nuevas emociones

Las nuevas emociones de Inside Out 2 son Ansiedad, Vergüenza, Aburrimiento y Envidia. En realidad, son emociones que se pueden experimentar en cualquier momento de la vida, más allá de la adolescencia. Sin embargo, Riley no solo está atravesando esta etapa del desarrollo. Emocionalmente, también se encuentra con retos como un cambio de colegio y el miedo a no encajar.

Es una sensación que todos hemos tenido alguna vez y que, habitualmente, suele ir acompañada de esas emociones. Pero no es casualidad que Ansiedad se muestre en el trailer como la que va a llevar la voz cantante. Según cifras de 2021 de la Organización Mundial de la Salud, el 3,6% de los adolescentes de 10 a 14 años y el 4,6% de los de 15 a 19 años padece un trastorno de ansiedad. Son cifras ya de por sí preocupantes, pero también bastante conservadoras, si se comparan con las del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que apunta a que esto ocurre en 1 de cada 3 adolescentes con edades de 13 a 18 años.

Lo que está claro es que, en los últimos años, la ansiedad ha escalado puntos de incidencia en todos los grupos de edad y que los adolescentes, por esa vulnerabilidad marcada por la poda sináptica, son sin duda una de las poblaciones más susceptibles.

Por eso, es importante presentar a Ansiedad a los espectadores. Que los niños y no tan niños que vean Inside Out 2 se familiaricen con ella y entiendan que no deben avergonzarse por sentirla y que se puede aprender a vivir con ella.

Pero, de aquí en adelante, todo serían elucubraciones. Solo con el trailer, sabemos que va haber mucha ciencia en Inside Out 2. Si lo hacen igual de bien que en la primera parte, seguro que no nos decepciona.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente