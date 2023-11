Este jueves por la tarde, Humane lanzará oficialmente el AI Pin, su enigmático primer dispositivo. Sin embargo, sus características más importantes se filtraron a pocas horas de su presentación, al igual que su precio.

Según documentos oficiales a los que accedió The Verge, el prendedor funcionará como una suerte de smartphone sin pantalla. El dispositivo, que se adherirá de forma magnética a la ropa del usuario, contará con una cámara y sensores de movimiento y profundidad para reconocer lo que hay a su alrededor. Toda la información se procesará a través de un chip Snapdragon, de Qualcomm.

Así mismo, el AI Pin de Humane incorporará un micrófono y un altavoz integrado que permitirán comunicarse con un asistente personal basado en inteligencia artificial. Aunque el artilugio más llamativo será el láser que podrá proyectar información o hasta una interfaz táctil en la palma de la mano de quien lo utiliza. Además, utilizará baterías intercambiables que se ofrecerán junto al producto.

Hasta aquí, nada demasiado novedoso considerando que la propia startup realizó una demostración del wearable durante una charla TED en abril pasado. Así mismo, ya tuvimos un primer vistazo al diseño del aparato, que se dejó ver en público durante un desfile de modas en septiembre.

Sin embargo, Humane había decidido guardar en secreto unas cuantas funciones hasta su presentación formal. De hecho, la compañía le había mostrado el AI Pin a la revista TIME, ganándose el mote de uno de los grandes inventos de 2023. Aun así, un aura de secretismo envolvía varios aspectos claves de este dispositivo.

El primer dispositivo de Humane se filtra a pocas horas de su lanzamiento

Una demostración del proyector láser del AI Pin de Humane. Foto: Humane

En el apartado de inteligencia artificial, The Verge indica que el gadget utilizará modelos de lenguaje tanto de OpenAI como de Microsoft. Aunque esa afirmación resulta un tanto confusa. No queda en claro si se apoyará en la misma tecnología que, por ejemplo, potencia a Bing con ChatGPT, o si accederá a la IA de los de Sam Altman a través de la plataforma Azure OpenAI que ofrecen los de Redmond.

En cuanto a software, el primer dispositivo de Humane ejecutaría un sistema operativo llamado Cosmos. El mismo se encargaría de procesar todas las interacciones con el usuario, que se harían mayormente a través de la voz. De todos modos, la inteligencia artificial jugaría un papel central en todas las características del AI Pin.

Así, se menciona el soporte para funciones fotográficas, aunque sin especificar mucho más al respecto. Pero tal vez lo más curioso sea la compatibilidad con Tidal y la posibilidad de usar el wearable como una suerte de DJ virtual, capaz de elegir y reproducir música de acuerdo al entorno o la situación en la que se encuentre el usuario.

El resto de las opciones vinculadas con IA aparentan interesantes, aunque no necesariamente revolucionarias. Los documentos vistos por The Verge hablan de que el aparato podrá resumir los mensajes en la bandeja de entrada de una cuenta de correo electrónico, redactar mensajes usando matices propios del usuario y traducir entre diferentes idiomas. Habrá que ver si tiene algún as guardado bajo la manga.

Humane afirma que el AI Pin es "un teléfono, un ordenador contextual y una plataforma de software". Desde un principio, sus desarrolladores han enfatizado que se trata de un dispositivo independiente, que no requiere de estar emparejado con un móvil o un PC para funcionar.

Aunque no se eliminaría del todo la dependencia de equipos externos. Según parece, la configuración y gestión del wearable se realizará a través de una plataforma llamada Humane.center. Pero todavía no se sabe si se trata de una aplicación web o para smartphones.

El AI Pin sería caro y requeriría una suscripción

Bethany Bongiorno e Imran Chaudhri, los exempleados de Apple que fundaron Humane. Foto: Humane.

Los rumores previos sobre su precio ubicaban al AI Pin cerca de los 1.000 dólares. La nueva información que ahora ha salido a la luz indica que, en realidad, costará 699 dólares. Sigue siendo caro, claramente.

Aunque lo que tal vez rompa el encanto es que su uso requeriría del pago de una suscripción mensual de 24 dólares. La misma incluiría un número telefónico y un plan de datos móviles y de almacenamiento en la nube que ofrecería la propia Humane, que funcionaría como una operadora móvil virtual sobre la red de T-Mobile en Estados Unidos.

Habrá que esperar algunas horas para ver si todos estos datos se confirman o no. La presentación del AI Pin de Humane se realizará hoy, 9 de noviembre, a partir de las 09:00, hora del Pacífico; es decir, las 18:00 de España.

