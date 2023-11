Jason Schreier, periodista de Bloomberg y una de las fuentes más confiables de la industria de los videojuegos, afirmó que Rockstar Games planea anunciar GTA 6 durante la presente semana. El primer tráiler, eso sí, se haría esperar hasta diciembre, ya que la compañía con sede en Nueva York quiere celebrar a lo grande su 25 aniversario.

No hay detalles, por el momento, de cómo pretenden realizar el esperado anuncio. Si retrocedemos en el tiempo, Rockstar Games realizó simples movimientos en sus redes sociales para desatar la locura en internet. Lo hizo con GTA V y posteriormente con Red Dead Redemption 2. No debería sorprendernos, por lo tanto, si la cuenta oficial de Twitter cambia repentinamente su imagen de perfil en las próximas horas.

GTA 6 es, sin duda, el juego más esperado de la actualidad. Los rumores en torno a su desarrollo y presentación se han ido incremento durante los últimos años. Fue precisamente Schreier la primera fuera confiable que adelantó la ambientación en Vice City y dos protagonistas, Jason y Lucía.

Sin embargo, no fue hasta finales de 2022 cuando finalmente comprobamos que GTA 6 se encontraba en una etapa avanzada de su desarrollo. Un hacker, de tan solo 16 años, logró filtrarse en la plataforma de comunicación de Rockstar Games. El susodicho logró acceder a una cantidad considerable de vídeos privados que muestran el juego en una etapa preliminar. De hecho, en gran parte del material se aprecian datos proporcionados por el motor gráfico.

Rockstar Games no tardó mucho en salir a confirmar el lamentable suceso. La buena noticia es que el hacker no filtró el código fuente como se especuló en un principio. El desarrollo de GTA 6 no resultó perjudicado, pero el equipo recibió un duro golpe anímico. "Nos tomamos las filtraciones muy en serio, y nos decepcionan a todos. Es realmente frustrante y molesto para el equipo. Sin embargo, en la cuestión comercial, no nos vemos afectados. Pero como asunto personal y emocional, nuestros equipos se ven afectados", declaró Strauss Zelnic, CEO de Take-Two Interactive —propietaria de Rockstar—.

Así pues, si la información de Schreier es correcta, estamos a punto de ver el arranque de la máquina publicitaria detrás de GTA 6. Curiosamente, para el actual año fiscal de Take-Two Interactive, preveían una inversión estratosférica en marketing. No hay duda de que el proyecto que atraerá gran parte de esos recursos es GTA 6. Seamos pacientes para presenciar otro fenómeno del entretenimiento…

