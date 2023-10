La conversación en torno a GTA 6 no para de crecer. Aunque difícilmente se cumplirán los rumores del anuncio en octubre —salvo un milagro el día 31—, la comunidad no pierde la esperanza de que, en cuestión de semanas, Rockstar haga algún movimiento que rompa internet. Mientras eso sucede, algunos curiosos siguen a lo suyo buscando cualquier tipo de información útil sobre el juego. Ahora, por ejemplo, han encontrado una patente relacionada con los NPCs (personajes no jugables).

El usuario de Reddit Tobbelobben30 descubrió que Tobias Kleanthous, antiguo líder de inteligencia artificial y programación de gameplay de Rockstar Games, es el responsable de una patente que podría encajar perfectamente con GTA 6. El documento, desde luego, pertenece Take-Two Interactive, la empresa propietaria del estudio de Edimburgo.

Cabe mencionar, por otro lado, que fue registrada durante abril del presente año. Es habitual que, cuando una compañía se prepara para la presentación de un proyecto aún en desarrollo, comienzan a surgir registros de todo tipo. Marcas, tecnologías y demás recursos que deben estar protegidos.

Así pues, la patente en cuestión describe un sistema cuyo propósito es controlar las animaciones y movimientos de "objetos en movimiento" —valga la redundancia—, como los NPCs.

En casi todos los videojuegos de la actualidad, las animaciones se hacen por separado en función del movimiento requerido. En GTA 6, no obstante, habría un sistema de animaciones por bloques. Es decir, animaciones específicas para brazos, manos, piernas, cabezas, etc.

¿Cómo beneficia esta tecnología a GTA 6? Pues que sería posible combinar esos bloques para que los NPCs tengan movimientos finales más variados.

Otra ventaja es que Rockstar Games no tendría que desarrollar animaciones específicas para diferentes tipos de situaciones. Basándose en el contexto que rodea al NPC, los bloques animados se unen como si fueran piezas de LEGO hasta tener un único movimiento.

Al final, los NPCs GTA 6 tendrían una amplia variedad de movimientos para que se comporten de una manera más realista. Intuimos, por supuesto, que Rockstar desarrollará una enorme biblioteca de bloques de animaciones para aprovechar su nueva tecnología.

"Piensa en un personaje del juego que camina bajo la lluvia, se siente cansado o se lesiona. En lugar de diseñar animaciones separadas para cada una de estas situaciones, usas los bloques para armar los movimientos del personaje de forma natural. Esto significa que GTA 6 puede tener animaciones más diversas y realistas. Entonces, verás personajes moviéndose de maneras que coinciden con el clima, su nivel de energía y sus lesiones. Esto hace que el juego se sienta más inmersivo." Tobbelobben30.

Indudablemente, es una completa locura. Si finalmente este sistema ve la luz en GTA 6, marcaría un antes y un después para la animación en los videojuegos. Red Dead Redemption 2 ya es sobresaliente en términos de animación, entonces imagina lo que sería un salto tan grande en la siguiente entrega de Grand Theft Auto.

Ojo, esta no es la primera vez que Rockstar Games registra una patente ligada a los NPCs. En 2021, otro documento expuso un sistema que haría que los personajes no jugables tengan comportamientos más realistas. Gracias a la inteligencia artificial, podrían reaccionar de forma lógica al entorno que los rodea.

"Los NPCs podrían reconocer, por ejemplo, el tipo de camino que están recorriendo en su vehículo. Si transitan una carretera, incrementarán la velocidad y harán maniobras adecuadas para cambiar de carril. Pero también sabrán que la distancia de frenado es diferente y que el clima puede influir. Por el contrario, si se están moviendo a través de una zona residencial, irán más lento y podrán ejecutar maniobras para evitar el tráfico de una calle con un solo carril", te explicamos casi hace dos años.

