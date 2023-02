Entre los diversos escándalos que golpearon a la industria de los videojuegos durante 2022, sin duda la filtración de GTA 6 fue el que más ruido generó. Decenas de vídeos pertenecientes a una build temprana inundaron internet, confirmando múltiples detalles como la ambientación en Vice City. Si bien Rockstar Games señaló que el vergonzoso hecho no perjudicó su desarrollo, el estudio sí quedó severamente afectado en la cuestión anímica.

Que los detalles de un juego se filtren antes de una presentación oficial es una de las peores situaciones que le pueden suceder a un estudio desarrollador. El caso de Rockstar Games tiene una mayor dimensión porque, desde hace décadas, se han distinguido por mantener en secreto sus futuros proyectos. Desafortunadamente, un hacker bastante habilidoso se cruzó en el camino de GTA 6.

Durante la presentación de sus resultados trimestrales, Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive (compañía propietaria de Rockstar Games), reiteró que la filtración de GTA 6 no alteró su desarrolló ni tampoco la estrategia a nivel negocio (vía IGN). Es decir, el título no sufrirá retrasos, al menos no provocados por el polémico hackeo.

No obstante, lo anterior no significa que en Rockstar Games hayan pasado de hoja rápidamente. Anímicamente, el estudio quedó bastante golpeado por los leaks de GTA 6. Y claro, eso no se soluciona de la noche a la mañana.

«Nos tomamos las filtraciones muy en serio, y nos decepcionan a todos. Es realmente frustrante y molesto para el equipo. Sin embargo, en la cuestión comercial, no nos vemos afectados. Pero como asunto personal y emocional, nuestros equipos se ven afectados.» Strauss Zelnick.

Tristemente, los vídeos con gameplay de GTA 6 que vieron la luz en aquel entonces, fueron blanco de críticas por un buen número de ignorantes que desconocen completamente el proceso de desarrollo de un videojuego. Criticaron su calidad visual, los movimientos de los personajes y, en general, que el título todavía no estaba en un estado apto. Lo que no sabían es que la mayor cantidad de detalles visuales se concretan durante las últimas etapas.

Rockstar Games no tardó en comentar que el material pertenecía a una build inicial. «Recientemente, sufrimos una intrusión en nuestra red a través de la cual un tercero no autorizado accedió de forma ilegal y descargó información confidencial de nuestros sistemas, incluyendo material de desarrollo en una fase muy temprana del próximo Grand Theft Auto«, indicaron. Además, expresaron su decepción por lo ocurrido, que va en la línea de lo expresado por el director de Take-Two.

«Estamos extremadamente decepcionados de que los detalles de nuestro próximo juego hayan sido compartidos con ustedes de esta forma. Nuestro trabajo en el próximo Grand Theft Auto seguirá adelante según lo planeado y nos mantenemos igual de comprometidos que siempre para entregarles una experiencia a vosotros, nuestros jugadores, que realmente exceda sus expectativas. Pronto les daremos más información y, por supuesto, les presentaremos este nuevo juego cuando esté listo. Gracias a todos por su apoyo en esta situación.»

Además, múltiples estudios y desarrolladores reconocidos de videojuegos salieron en defensa de Rockstar Games, mostrando cómo lucían algunas de sus obras en la misma etapa. Sin duda, un gran gesto de solidaridad con un equipo que, hasta esa fecha, era totalmente ajeno a las consecuencias de una filtración.

Por el momento, aún no sabemos cuándo se hará la presentación oficial de GTA 6. Eso sí, los rumores apuntan a este mismo año, si bien el lanzamiento se haría esperar hasta 2024 o 2025.

