Era cuestión de tiempo, después de que muchos de los vídeos de la masiva filtración de GTA 6 empezasen a ser borrados por reclamaciones de Take-Two. Rockstar, que el estudio encargado del desarrollo de una las franquicias más importantes de la historia, lo confirma. La filtración masiva de GTA 6 es real, y los vídeos corresponden a una versión temprana del juego.

La compañía lo ha confirmado en un comunicado a través de Twitter, dejando bien claro que los vídeos filtrados son de la nueva entrega del juego, GTA 6. Desde Rockstar también lamentan que la filtración se haya llevado todo el protagonismo y no hayan tenido la oportunidad de presentar el juego como se merece.

Aunque no está claro si esto acelerará los planes de Rockstar de presentar más detalles de GTA 6, el estudio afirma que presentarán más detalles del juego cuando esté todo listo y preparado. Y es que lo que hemos visto, vía esta filtración masiva, era una versión muy temprana del juego.

La filtración de GTA 6 no afectará a los planes de Rockstar

A Message from Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8 — Rockstar Games (@RockstarGames) September 19, 2022

En principio, la filtración no afectará a su desarrollo, ni a sus juegos como servicio (GTA Online), ni al resto de las franquicias. Y decimos en principio porque una de las bazas de la filtración es que incluye parte del código de los juegos. Algo muy peligroso que puede suponer el desarrollo de trampas que afecten a esos mundos online.

No obstante, Rockstar afirma que de momento eso no va a pasar, por lo que sus jugadores pueden estar tranquilos. Eso sí, pese a la filtración, la compañía no suelta prenda. De GTA 6 todavía no sabemos nada de forma oficial, ni logo, ni arte, ni siquiera la ciudad en la que se desarrollará, más allá de las filtraciones.

Puede que ahora que los usuarios han visto parte del material de desarrollo, y que se conocen los nombres de sus protagonistas, Rockstar se vea obligada a hacer una presentación oficial del juego, dando algún que otro detalle, aunque parece que por el tono usado en su comunicado, esto no va a pasar a corto plazo.

Tampoco sabemos los detalles de dónde ha salido el material. Rockstar afirma que ha sido por una intrusión a su red, pero sin aclarar si ha sido a través de alguno de sus empleados o directamente se han colado en sus servidores de desarrollo. Lo que sí sabemos con certeza es que GTA 6 está en marcha, y a juzgar por algunos de los vídeos filtrados, todo va viento en popa.

Ahora toca a esperar a que Rockstar presente el juego por todo lo alto.