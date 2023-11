Las Flos Mariae son la clara inspiración de La Mesías, la última serie de los Javis. El proyecto, que ya ha estrenado todos sus capítulos en Movistar+, se centra en una familia ultacatólica de la que surgió una girl band que dedica sus canciones a Dios. Algo muy similar a lo que las Flos Mariae hicieron durante sus años como grupo musical. Sin embargo, sus integrantes, la familia Bellido Durán, han amenazado con denunciar a los creativos.

Todo se debe a que la trama de La Mesías es muy oscura. En la serie se muestran abusos a menores, secuestros intrafamiliares, alucinaciones y otros problemas psicológicos graves. En definitiva, las causas y consecuencias de que la familia protagonista se convierta en una secta religiosa extrema. Sin embargo, las Flos Mariae niegan haber vivido nada similar. Por ello, no quieren que se les vincule con el proyecto de los Javis de ninguna forma.

Para anunciar su posición, el grupo Mariah's Pop, escisión de las Flos Mariae, lanzó un vídeo en YouTube. En él, las hermanas Montserrat, Patricia y Flor Bellido, con sobrios trajes, critican la estrategia de utilizarlas en beneficio de La Mesías. "Estamos en contra de que se use el nombre de Flos Mariae para dar a conocer la serie titulada La Mesías", indican en la pieza. "Nunca hemos autorizado ni se nos ha pedido permiso para tal fin", añaden. Es entonces cuando anuncian lo que están dispuestas a hacer en su defensa.

"Nos reservamos el derecho a tomar acciones legales en el caso de que mediante la serie se cometa un delito de injurias contra nuestro derecho al honor", exponen. Unas duras palabras con las que ponen a La Mesías entre la espada y la pared. Sin embargo, el vídeo cumple ya un año. En todo este tiempo, la serie ha podido estrenarse, promocionarse y culminar con su séptimo episodio. Y, por ahora, la denuncia no ha llegado. En cualquier caso, la amenaza sigue ahí, al menos hasta que se calmen un poco más las aguas. Porque parece claro que el proyecto va a dar mucho que hablar en la temporada de premios.

Los Javis responden a Flos Mariae

Cuando toda la polémica estalló, los Javis aún no habían empezado siquiera la promoción de La Mesías. En los últimos meses, la pareja ha concedido múltiples entrevistas y en muchas de ellas abordaron el tema sin problema. Su argumento contra el ataque de las Flos Mariae es que no pretenden contar su historia, en contra de lo que pueda parecer. La serie es una ficción. Si se basaron en ellas, aseguran, no fue más que en otras historias de encierros o fanatismos exagerados.

Sean ciertas o no sus palabras, lo que está claro es que los paralelismos con Flos Mariae son obvios. Un grupo de hermanas catalanas que lanzan videoclips con canciones sobre Dios, con un vestuario chillón y letras surrealistas. Todo ello para complacer a una madre que afirma comunicarse con Dios, como hacía María Durán de Bellido en su canal de YouTube. No parece que la influencia haya sido superficial.

