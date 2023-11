Ya se sabía que los lobbistas de la industria de los combustibles fósiles utilizan la cumbre del clima para pulsar a su favor. Pero el nuevo escándalo escala a otro nivel. Emiratos Árabes Unidos, el país anfitrión de la COP28, planeaba aprovechar las conversaciones contra el cambio climático para cerrar acuerdos petroleros con al menos otros 15 países, según documentos filtrados.

La COP28, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se realizará del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubai. El gran objetivo del encuentro, como todos los años, es revisar los planes para reducir la emisión de gases contaminantes, los grandes impulsores del calentamiento global.

La polémica ya estaba servida. No solo porque los Emiratos Árabes son uno de los 10 principales países productores de petróleo. Además, el país anfitrión nombró como presidente de la COP28 a Sultan Al Jaber, director de la compañía petrolera estatal ADNOC. «Es el equivalente a nombrar al director ejecutivo de una empresa tabacalera para supervisar una conferencia sobre curas para el cáncer», denunció en enero la campaña global de 350.org.

Los documentos filtrados, obtenidos por el Centro de Informes Climáticos (CCR) y la BBC, son reportes informativos preparados por el equipo de la COP28 para reuniones bilaterales entre Al Jaber y 27 gobiernos. Los encuentros se celebraron en el marco de los preparativos de la cumbre, entre julio y octubre de este año. En medio de algunas cuestiones sobre las preocupaciones climáticas, estas notas incluyen «puntos de conversación» y «solicitudes» de ADNOC y de Masdar, la empresa de energía renovable de los Emiratos Árabes Unidos, que también preside Al Jaber. «Un zorro que cuida el gallinero», dijo este lunes Amnistía Internacional.

Acuerdos con China y Colombia, en el marco de la COP28

Entre los «puntos de conversación» propuestos está uno para China, que dice que la petrolera ADNOC está «dispuesta a evaluar conjuntamente las oportunidades internacionales de GNL (gas natural licuado)» en Mozambique, Canadá y Australia. Otro más, reflejado en las más de 100 páginas de documentos filtrados, plantea decirle a los representantes de Colombia que ADNOC «está lista» para ayudar a desarrollar sus reservas de petróleo y gas.

Hay puntos de conversación para otros 13 países, incluidos Alemania y Egipto. En todos estos, se sugiere decirles que ADNOC quiere trabajar con sus gobiernos para desarrollar proyectos de combustibles fósiles. También incluyen puntos de conversación sobre posibles acuerdos para Masdar en el marco de la cumbre climática con 20 países, incluidos el Reino Unido, EE. UU., Brasil, Arabia Saudita y Kenia.

Varias proyecciones dan por hecho que los 1,5 ° C de calentamiento, uno de los objetivos del Acuerdo de París, se superarán pronto. Un nuevo estudio, publicado a finales de octubre, calcula que ocurrirá en 2029. La culpa es de los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas y el carbón. Cuando se queman para obtener energía, liberan los gases que generan el efecto invernadero que calienta el planeta.

El mundo necesita reducir las emisiones en un 28 % de aquí a 2030 si queremos evitar, por lo menos, que el calentamiento supere los 2 °C. Pero las estrategias de las 20 compañías de petróleo y gas más grandes del mundo, de acuerdo con estimados de principios de 2023, provocarán que las emisiones contaminantes superen los niveles límites en un 173 % para 2040. Ya en 2022 se habían excedido en un 112 %. Por eso el escándalo de que la cumbre climática se use para impulsar la industria petrolera.

¿Qué dicen los organizadores de la COP28 sobre la filtración?

Como parte de los preparativos para la cumbre climática, el equipo de Emiratos Árabes Unidos organizó una serie de reuniones ministeriales previas con gobiernos de todo el mundo. Como es costumbre todos los años, estos encuentros son gestionados por el presidente de la COP28. En este caso, Sultan Al Jaber.

Es responsabilidad del presidente de la cumbre climática alentar a los gobiernos a ser lo más ambiciosos posible para reducir las emisiones de gases contaminantes. Y, de esta forma, garantizar acuerdos contundentes durante la cumbre. Lo que revelan los reportes informativos filtrados es que Al Jaber habría utilizado estos encuentros para el beneficio de la petrolera Adnoc y Masdar. Y para perjudicar los objetivos de la lucha contra el cambio climático.

El equipo de la COP28, que dirige el país anfitrión, no negó haber utilizado las reuniones bilaterales previas sobre la cumbre para conversaciones comerciales. En respuesta a las acusaciones, un portavoz de la COP28 dijo: Al Jaber «ocupa varios cargos, además de su función como presidente designado de la COP28. Eso es de conocimiento público. Las reuniones privadas son privadas y no comentamos sobre ellas».

En una reunión que Al Jaber mantuvo con la Ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, Marina Silva, Al Jaber habría intentado presionar para impulsar la oferta de ADNOC sobre la empresa petroquímica brasileña Braskem. «Para nosotros es importante asegurar la alineación y el respaldo del acuerdo al más alto nivel», dice el informe filtrado. También incluía un pedido de «apoyo» para Silva de facilitar una llamada con el ministro correspondiente. A principios de este mes, ADNOC presentó una nueva oferta para convertirse en el accionista mayoritario de Braskem, según un informe de Reuters.

¿Qué dijo la ONU y qué pasará con la cumbre climática?

El CCR también revisó correos internos y actas de reuniones que plantean más dudas sobre la independencia entre el equipo de la COP28 y ADNOC. Al personal del equipo de la cumbre se les ha dicho que los puntos de conversación de las dos empresas en las que participa Al Jaber —Adnoc y Masdar— «siempre deben incluirse» en las conversaciones, según correos electrónicos vistos y verificados por CCR. El equipo de la COP28 dijo que era falso.

The Guardian reveló en junio que el personal de la petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos tenía acceso a correos de la cumbre climática. La oficina de la COP28 había afirmado que su sistema de correos era «independiente» y «separado» del de ADNOC. Sin embargo, un análisis técnico demostró que la oficina compartía servidores de con la petrolera estatal. Después de que The Guardian publicara su investigación, la oficina de COP28 cambió a un servidor diferente.

Al menos 12 países le dijeron a la BBC que no discutieron sobre actividades comerciales durante las reuniones con Al Jaber o que no se llevó a cabo ninguna reunión. Entre ellos, Reino Unido. Los documentos filtrados aseguran que se había ordenado al presidente de la COP28 que «buscara apoyo gubernamental» para duplicar el tamaño de un parque eólico en Norfolk, en el que Masdar tiene participación. Otra docena de países decidieron no responder a la solicitud de información.

La secretaría climática de la ONU reaccionó a la polémica diciendo que el «principio cardinal» para los presidentes de las cumbres climáticas es «la obligación de imparcialidad». La oficina dijo que «se espera que los presidentes actúen sin prejuicios, favoritismo, capricho, interés propio, preferencia o deferencia, estrictamente basados ​​en un juicio sólido, independiente y justo».

¿Otra oportunidad perdida?

El nombramiento de Al Jaber para presidir la COP28 ha sido siempre «un claro conflicto de intereses que menoscaba la capacidad de la reunión de alcanzar el resultado que necesitamos con urgencia», dijo en un comunicado Amnistía Internacional. «Es mucho lo que está en juego: nuestro planeta se calienta a un ritmo sin precedentes, muchas personas ya están sufriendo y peligran los derechos de miles de millones más».

El 2023 va a ser el año más caluroso de la historia. Si todo sigue como hasta ahora, el mundo se encamina hacia un aumento de entre 2,5 °C y 2,9 °C por encima de los niveles preindustriales en este mismo siglo.

Manuel Pulgar-Vidal, presidente de la COP20 realizada en Perú en 2014, teme que el escándalo lleve al colapso en la confianza en la cumbre climática. «El presidente de la COP es el líder del mundo y está tratando de generar consenso en nombre del planeta», declaró a la BBC. «Si algún presidente de la COP intenta promover un interés particular, un interés comercial, eso podría significar el fracaso de la COP».

