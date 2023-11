No era ningún secreto que Elon Musk estaba trabajando en una IA para competir contra OpenAI y su popular ChatGPT, y esta por fin se ha anunciado oficialmente. El magnate, dueño de X (anteriormente conocida como Twitter), ha lanzado Grok, un chatbot desarrollado por xAI, una de sus compañías, e impulsado por inteligencia artificial que es capaz de ofrecer respuestas a cualquier consulta apoyándose, además, a la información en tiempo real de la red social. Pero, ¿cómo se usa Grok?

A diferencia de ChatGPT, que tiene una plataforma dedicada e, incluso, una aplicación para iOS y Android, Grok es accesible a través de X (Twitter), y solo para algunos pocos. El nuevo chatbot impulsado por la IA de X, de hecho, solo será accesible para aquellos usuarios que pagan una suscripción a X Premium+. Es decir, aquellos que quieran hacer uso de Grok, deberán pagar 19,36 euros al mes o 203.28 euros al año.

Además de tener acceso al chatbot de X, los suscriptores de X Premium+ también pueden navegar por la red social sin ver publicidad, así como tener acceso a todas las funciones de Premium, como la posibilidad de editar publicaciones, obtener el verificado y más.

Grok, eso sí, todavía no está disponible. Llegará más adelante, aunque todavía no hay una fecha exacta sobre su lanzamiento. No obstante, ya puedes apuntarte a la lista de espera para tener acceso lo antes posible. Elon Musk, además, ha confirmado que la IA estará presente próximamente en otros de sus productos, como en los vehículos de Tesla. En este caso, ofrecerá respuestas mediante la voz y mostrará resultados visuales en la pantalla.

Grok todavía es un producto en fase beta muy temprana, afirma X

xAI, la compañía detrás del desarrollo de Grok, afirma que el chatbot se encuentra en una fase beta muy temprana, pues solo han tenido dos meses de entrenamiento. Conforme pasen las semanas, por tanto, Grok será más inteligente y ofrecerá respuestas más precisas.

Grok, el chatbot de xAI, se nutre de información en tiempo real que pasa en la Twitter para dar respuestas, lo le que permite, por ejemplo, saber si hay algún acontecimiento importante y arrojar información sobre ello. La IA de X (Twitter), además, puede ofrecer respuestas con un tono humorístico o sarcástico, ha señalado Elon Musk en un tweet.

Por ejemplo, si alguien le pregunta a Grok cómo hacer algún tipo de estupefaciente, la IA responderá con una serie de pasos en los que indica, por ejemplo, que montes “un laboratorio clandestino en algún lugar remoto”. Por supuesto, advirtiendo posteriormente que se trata de una broma, y que es ilegal crear drogas.

Grok, por otro lado, también será capaz de reconocer y generar imágenes de forma similar a como lo hace DALL-E.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente