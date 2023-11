Una de las principales novedades de iOS 17 es NameDrop, una nueva función para compartir un contacto con otra persona simplemente acercando el iPhone o el Apple Watch. Es especialmente útil, pues evita que el usuario tenga que introducir el número de teléfono de forma manual y, además, permite compartir otra información de contacto, como el póster o el correo electrónico.

Apple, además, también permite compartir archivos mediante AirDrop utilizando el mismo método: tan solo es necesario seleccionar la imagen o vídeo que queremos enviar y acercar el iPhone al otro dispositivo para compartirlo.

En algunas ocasiones, sin embargo, tanto NameDrop como la función de AirDrop pueden resultar molestas, pues es común que cuando tu iPhone esté cerca de otro iPhone, o tu Apple Watch esté cerca de otro reloj, se active automáticamente. En otras, simplemente la característica no funciona como debería. Afortunadamente, activar o desactivar esta función es bastante sencillo. Te explicamos cómo.

Cómo activar o desactivar NameDrop en tu iPhone y Apple Watch

NameDrop o la función de compartir fotos acercando dos dispositivos viene activada por defecto en tu iPhone. Para desactivarla, solo tienes que ir a Ajustes > General > AirDrop. A continuación, En la sección de ‘Formas de compartir’, desactiva la opción que dice ‘Acercando los dispositivos’.

Si, por el contrario, quieres hacer uso de la característica, pero no te funciona, simplemente comprueba que tienes la opción activada en la misma sección de los ajustes del sistema.

Para desactivar NameDrop en tu Apple Watch, dirígete al reloj y accede a los ajustes —puedes hacerlo pulsando en la corona digital y después en ajustes—. Después, ve a Contactos y desactiva la sección NameDrop.

NameDrop permite compartir el contacto simplemente acercando el iPhone a cualquier otro dispositivo, lo que puede causar dudas sobre su seguridad. ¿Quiere decir esto que cualquier persona que acerque su iPhone al nuestro, puede obtener nuestro número de teléfono?

No en cierto modo, pues antes de compartir la información de contacto con otra persona, el dispositivo nos pregunta si queremos realizar la acción. Por tanto, a no ser que el usuario lo acepte, no se compartirá el contacto. Los iPhone, además, deben estar completamente desbloqueados, por lo que la función es completamente segura.

Más guías y consejos