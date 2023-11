Call of Duty ha hecho su debut oficial en un servicio de juegos en la nube. Tras firmar un acuerdo con Microsoft para lanzar los juegos de Xbox en su plataforma, NVIDIA anunció que Call of Duty Modern Warfare III ya está disponible en GeForce NOW. Los suscriptores también podrán acceder a otros juegos de Xbox Game Studios y Bethesda a través de Game Pass.

En una publicación en su blog oficial, NVIDIA confirmó que el recién lanzado Call of Duty Modern Warfare III llegará a GeForce NOW, pero no lo hará solo. Call of Duty: Modern Warfare II y Call of Duty: Warzone también podrán jugarse en la nube. Los títulos estarán disponibles por medio de un lanzador único, similar a lo que vemos en PlayStation y Xbox.

Es importante mencionar que deberás tener el juego en tu biblioteca de Steam para poder reproducirlo. La membresía de GeForce NOW ofrece juego en la nube para los títulos que hayas comprado en tiendas digitales como Steam, Epic Games, Ubisoft, EA o GOG. En el caso de Call of Duty: Warzone y otros juegos free to play el acceso es gratuito y solo requiere estar suscrito en cualquiera de los tres niveles.

NVIDIA anunció que Call of Duty Modern Warfare III y su predecesor no serán los únicos juegos de la saga en llegar a GeForce NOW. Otros CoD se añadirán al catálogo de forma gradual en los próximos meses, como Black Ops o los Modern Warfare clásicos.

Un punto considerable es que GeForce NOW soporta PC Game Pass, por lo que si Microsoft agrega los juegos antiguos de Call of Duty a su servicio, no necesitarás tenerlos en la biblioteca de Steam para acceder a ellos. Xbox confirmó que los títulos de Activision Blizzard se añadirán a inicios de 2024.

Call of Duty Modern Warfare III debuta en GeForce NOW antes de Game Pass

La llegada de Call of Duty Modern Warfare III a un servicio de la nube que no es xCloud podría sorprender a más de uno. NVIDIA se ha hecho con la primicia de una de las franquicias más importantes de la industria de videojuegos para impulsar su servicio. Pese a que el último CoD decepcionó a muchos, la decisión de lanzarlo en esta plataforma beneficia a Microsoft y NVIDIA.

Por un lado, NVIDIA capta nuevos suscriptores a sus planes prémium de GeForce NOW al ofrecer los nuevos Call of Duty. Por otro, Microsoft no pierde dinero en las ventas, puesto que acceder al juego completo en la nube requiere desembolsar 70 euros.

Xbox confirmó que Call of Duty Modern Warfare III y Diablo IV estarán disponibles en Game Pass a partir de 2024. Microsoft argumenta que los retrasos en la aprobación de la compra provocaron un reajuste del calendario de su servicio. Si bien esto es una buena excusa, hace sentido que la compañía quiera ingresar más dinero durante la época navideña.

Si eres usuario de GeForce NOW ya puedes jugar Call of Duty Modern Warfare III en el servicio a partir de hoy. El coste de la membresía Prioritaria es de 10,99 euros al mes, mientras que la categoría Ultimate tiene un precio de 21,99 euros por mes. Esta última ofrece acceso a un PC con GeForce RTX 4080, tecnología DLSS 3 y Reflex, así como una tasa de refresco más alta.

