Avengers: The Kang Dynasty ya tiene guionista. De acuerdo a la información de Deadline, Michael Waldron, quien también escribió la primera temporada de Loki, se hará cargo del guion del gran crossover del Universo Cinematográfico de Marvel.

Fue el pasado agosto cuanto te contamos que, según diversos reportes, Avengers: The Kang Dynasty se había quedado sin guionista. Jeff Loveness, por razones completamente desconocidas, abandonó el proyecto. Ahora, sin embargo, su importante papel quedará en manos de Waldron.

La incorporación de Michael Waldron al proyecto de Avengers: The Kang Dynasty no sorprende demasiado. ¿La razón? Marvel Studios, tras comprobar su excelente trabajado en la temporada 1 de Loki, lo fichó para escribir el guion de Avengers: Secret Wars, secuela de The Kang Dynasty.

De hecho, lo realmente sorpresivo fue que dos películas con tan estrecha conexión no tuvieran al mismo guionista. Por lo tanto, la elección de Michael Waldron como reemplazo de Loveness es un paso lógico.

La propia Disney ya ha vivido en carne propia lo que puede suceder cuando diferentes guionistas o directores se involucran en una misma saga de largometrajes. Se lo pueden preguntar a la tercera trilogía de Star Wars, que fue conducida por visiones completamente opuestas —las de J.J. Abrams y Rian Johnson—.

Un punto importante por aclarar es que no será la primera experiencia de Waldron en una película del Universo Cinematográfico de Marvel. De hecho, él también escribió el guion de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, si bien la calidad de este trabajo dista de lo logrado con Loki…

La contratación de Waldron es tan solo el primer paso de un proceso de reestructuración en torno a Avengers: The Kang Dynasty. El filme, por desgracia, ha estado rodeado de varios problemas en la época reciente. Primero, el adiós del guionista original, y luego la acusación a Jonathan Majors por agredir físicamente a una mujer. De momento, continúa interpretando a Kang el Conquistador —y sus múltiples variantes—.

A lo anterior hay que sumar que, según The Hollywood Reporter, Avengers: The Kang Dynasty perdió a su director hace unos meses. Destin Daniel Cretton dejó su puesto vacante, aunque continuará trabajando con Marvel —dirigirá la secuela de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos—.

Así pues, tras conocer que Waldron tomará las riendas del guion, el siguiente gran anuncio sobre Avengers: The Kang Dynasty deberá ser el del nuevo director. Los candidatos, eso sí, son todo un misterio. Sea quien sea el elegido, deberá trabajar de cerca con Waldron.

Lo que sí está claro es que los liderados por Kevin Feige están pisando el acelerador con Avengers: The Kang Dynasty. Ya no pueden perder más tiempo con una producción tan importante, sobre todo porque el calendario de estrenos de Marvel ha sufrido demasiados retrasos. Uno más en la cuenta de The Kang Dynasty podría ser un duro revés para una productora que no pasa por su mejor momento. Si no surgen más imprevistos, se estrenará el 1 de mayo de 2026.

