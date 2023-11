Una de las principales novedades de las Apple Vision Pro es su capacidad para capturar y reproducir vídeos en 3D. ¿El propósito? Que las personas puedan revivir momentos como nunca antes. Ahora bien, sobre el papel todo luce prometedor, pero… ¿Realmente es tan increíble como Apple lo pinta? Pues un grupo de afortunados periodistas estadounidenses ya pudieron experimentar esta propuesta, y han compartido sus impresiones.

Antes de continuar, es importante señalar que los vídeos en 3D, o "Vídeos espaciales", también se pueden capturar con un iPhone 15 Pro. De hecho, la beta de iOS 17.2 ya permite hacerlo. Así pues, el lanzamiento de esta característica fue el motivo por el que Apple invitó a los periodistas a probarlo.

En términos generales, los participantes reconocen que la reproducción de vídeos en 3D de las Apple Vision Pro es sorprendente. Tuvieron la oportunidad de grabar a un chef preparando sushi, y luego revivirlo en las gafas dentro de un entorno virtual.

Scott Steni, de CNET, nos cuenta lo siguiente: "Estoy mirando un plato de sushi flotando frente a mí, en 3D. La chef termina los aderezos del sushi de cola amarilla y atún, y habla conmigo mientras trabaja. Parece vívido. Parece real. Lo sorprendente es que yo mismo grabé este video, momentos antes, en un iPhone 15 Pro. Y ahora es una experiencia de realidad virtual que estoy viendo en un hermoso 3D con las Apple Vision Pro."

El susodicho igualmente pudo reproducir otros vídeos que fueron capturados por el equipo de Apple. "Hay familias en una casa, caminando sobre el césped. Abrazándose. Todo en un 3D realista. Siento que estoy echando un vistazo a sus vidas, lo cual es extraño e íntimo. Pero la viveza es innegable."

Por su parte, John Gruber, de Daring Fireball, expresó: "Ayer tuve una experiencia práctica grabando vídeos espaciales con un iPhone 15 Pro y viéndolos, junto con otros capturados por Apple, con unas gafas Vision Pro. Una vez más, estoy impresionado."

Para finalizar, Joanna Stern, del The Wall Street Journal, igualmente resaltó la calidad de la grabación. Eso sí, agregó que el escenario montado por Apple tenía una excelente iluminación, así que queda pendiente comprobar la experiencia cuando las condiciones lumínicas no son favorables.

"En la demostración, grabé a un chef sosteniendo un trozo de sushi. Cuando lo vi en las Apple Vision Pro, el sushi y los palillos realmente parecían tridimensionales. Estaban claramente en primer plano, más cerca de mí que el resto de las imágenes. Por supuesto, la iluminación fue perfecta durante la grabación. Tendremos que ver cómo funciona en condiciones imperfectas.

Apple me mostró otros vídeos espaciales. En uno, un padre les contaba una historia a sus hijos pequeños en la parte trasera de una casa rodante. Era tan realista y acogedor que casi me asustó. ¿Por qué estoy espiando a esta familia aleatoria? Evidentemente, ese es el gran atractivo de esto. Los vídeos espaciales crean intimidad de una manera que las fotos y los videos en 2D no lo hacen."

Joanna Stern.