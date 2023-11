Desde hace años se sabía que Apple, en su búsqueda de lograr una independencia total de los componentes de terceros, se encontraba desarrollando un módem 5G. La idea, desde luego, era prescindir del chip que actualmente provee Qualcomm. Sin embargo, un reporte del usuario yeux1122 en Naver Blog (vía MacRumors), quien supuestamente cuenta con información confiable ligada a la cadena de producción asiática, asegura que Apple finalmente ha tirado la toalla. El proyecto de su módem 5G habría sido cancelado.

Por su parte, @Tech_Reve, reconocido leaker del sector móvil, parece haber escuchado la misma información de sus propias fuentes. De momento, lo mejor es tomar el tema con un grano de sal.

Ciertamente, en el pasado reciente ya habían surgido reportes de que Apple estaba enfrentando múltiples dificultades con el desarrollo de su módem 5G. Sin ir más lejos, hace dos semanas Mark Gurman, periodista de Bloomberg y una de las fuentes más confiables sobre futuros productos de Apple, comentó que el proyecto se estaba complicando más de lo esperado.

El plan de Apple era tener listo su módem 5G para 2024. Es decir, el iPhone 16 habría sido el primer dispositivo en integrarlo. No obstante, debido a una serie de retos técnicos, el lanzamiento se aplazó varios años. En el mejor de los casos, estaría terminado para finales de 2025 o principios de 2026.

Aparentemente, Apple se dio cuenta que su módem 5G, una vez viera la luz, estaría muy por detrás de la competencia en términos de rendimiento. Uno de los diseños propuestos ni siquiera era compatible con la tecnología mmWave, que es clave para que la red 5G alcance altas velocidades de transferencia de datos.

The Wall Street Journal igualmente se sumó a las malas noticias. En septiembre reportaron que el proyecto no marchaba por buen camino. Principalmente, porque Apple no habría sido capaz de prever las dificultades técnicas que implica desarrollar un módem 5G. Un prototipo presentaba problemas de sobrecalentamiento y sus dimensiones eran tan grandes que no había manera de incorporarlo en el iPhone.

Entre las barreras que estarían frenando la progresión se encuentra que Apple está —o estaba— empleando la tecnología de Intel, y adaptarla a sus objetivos se volvió un completo caos.

Debemos recordar que, durante 2019, los de Cupertino compraron la división de módems 5G de Intel por 1.000 millones de dólares. Su propósito era acelerar el desarrollo de su propio chip y prescindir, lo más pronto posible, de la tecnología de Qualcomm. La adquisición, además de proporcionar un amplio portafolio de patentes, permitió que 2.200 ingenieros de Intel se unieran a las filas de Apple. Todos ellos, por supuesto, se involucraron en el proyecto del módem 5G.

Por desgracia, parece que la tecnología de Intel se fue convirtiendo en un dolor de cabeza. En lugar de acelerar el desarrollo, lo está frenando. Incluso se han visto obligados a reescribir código porque el original no satisfacía los intereses de Apple en cuanto a rendimiento se refiere.

Si se confirma que Apple se dio por vencida con el desarrollo de su módem 5G, sería un fracaso inmenso. Ya no solo por no lograr independizarse de Qualcomm, sino porque habrían tirando a la basura 1.000 millones de dólares y varios años de dedicación…

