Amazon presentó una versión actualizada de Astro, su robot inteligente. A más de dos años de su debut, la tecnológica hizo un cambio de estrategia y ahora apuntará al segmento empresarial. El nuevo Astro funciona como un vigilante sobre ruedas y es capaz de llamar a los servicios de emergencia en caso de que ocurra algún incidente.

No es un secreto que Astro no ha conseguido hacerse de un hueco en el mercado de consumo. El robot de Amazon debutó en septiembre de 2021 a un precio de 1.449 dólares, aunque su disponibilidad se limitó a Estados Unidos. El nuevo modelo, conocido como Astro for Business, incluye mejoras enfocadas a tareas de seguridad.

De acuerdo con Amazon, Astro vigila un área de unos 465 metros cuadrados (180 metros más que la versión anterior) utilizando una cámara HD con visión nocturna. El usuario puede designar rutas de patrullaje personalizadas y configurar alertas cuando detecte la presencia de desconocidos, cristales rotos, humo u otras señales que indiquen un robo o intrusión. Astro también se sincroniza con las alarmas de Ring y acude a un lugar en específico en caso de que se active uno de los sensores.

El robot funciona con la para móviles, en donde los dueños tienen acceso a un feed de video en tiempo real. La app permite apagar los micrófonos o cámaras, así como enviarlo a la estación de carga cuando sea necesario. Un punto a considerar es que la mayoría de las características requieren una suscripción de pago a dos o más servicios.

Astro for Business tendrá un precio de 2.350 dólares, mientras que coste mensual por los servicios será de 180 dólares.

Amazon le dará una segunda oportunidad a Astro

Con el lanzamiento de Astro for Business, Amazon espera generar más ventas de su robot inteligente. Tras el lanzamiento en 2021, la reacción no ha sido la esperada y mucho tiene que ver la estrategia de comercialización.

El Astro original se vendía por 1.449 dólares, aunque solo por invitación para quienes forman parte del programa Day1. Sumado a eso, la disponibilidad está restringida a Estados Unidos, ya que los programas de suscripción no se ofrecen en todo el mundo. Esto mermó las intenciones de muchos usuarios que buscaban hacerse de una versión casera de Wall-E.

Es posible que Amazon haya limitado el acceso debido a que el robot no se encontraba listo para venderse a gran escala. Un reportaje de Vice sacó a la luz una serie de documentos internos en donde se dice que Astro es un producto frágil que se rompe con facilidad. Algunos empleados expusieron los problemas de privacidad que representa una de sus funciones estrella: el patrullaje.

Según los documentos, Astro falla en reconocer a las personas autorizadas y activa el modo Centinela en donde las sigue a todos lados. Esto representaría un riesgo si se designa a tareas de vigilancia en una empresa, ya que alertaría a los servicios de emergencia. Los informes lo catalogan como “una pesadilla para la privacidad”, aunque Amazon niega que esto ocurra.

De acuerdo con Bloomberg, Amazon comenzó a probar los servicios de seguridad en 2022 con miras al lanzamiento de Astro for Business. La empresa le dará una segunda oportunidad antes de tirar la toalla con este proyecto, aunque no ha confirmado si tiene planes de venderlo en otros países.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente