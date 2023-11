La cinta Balada de pájaros cantores y serpientes, recupera lo mejor de la obra de Suzanne Collins. Con una historia ambientada 64 años antes de los sucesos protagonizados por Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), la película es una historia que explora la mitología planteada por la saga. Tanto, el comienzo del gobierno totalitario de Panem como la evolución del villano Coriolanus Snow (Donald Sutherland/Tom Blyth). Lo que permite, a su argumento, explorar en el inicio de las brutales leyes que rigen el Capitolio y a la vez, en la forma como los juegos originales, se hicieron tradición. Todo a través de una visión más amplia — y sin duda siniestra — de la cruel prueba que los jóvenes de los Distritos deben atravesar.

No obstante, lo más llamativo de su trama, es que, a pesar de su dureza y brutalidad, buena parte de sus personajes principales son adolescentes. La mayoría, enfrentados a la violencia y todo tipo de historias de extrema dureza, en medio de los cambios de la juventud. No es un fenómeno extraño. Durante los últimos años, las sagas dirigidas al público juvenil, se han vuelto cada vez más complejas, simbólicas y maduras. En especial, al abordar, a partir de las vivencias de sus personajes, dilemas sobre la moral, el bien y el mal de forma sencilla y alegórica. Cada una de ellas, no solo profundiza en sus tramas — la mayoría con un alto grado de acción y reflexiones filosóficas — sino en una mirada universal a temas trascendentales. Lo que las convierte, adecuadas para cualquier público y generación.

Te dejamos cinco sagas juveniles, que puedes ver ahora mismo si te gustó Balada de pájaros cantores y serpientes. Un recorrido por mundos fantásticos, distópicos e incluso, algunas historias con tintes religiosos, que se convierten en una exploración profunda de diferentes escenarios. Eso, sin perder la energía frenética de una historia cuyos protagonistas apenas comienzan a vivir. Quizás, su mejor ingrediente.

Saga los juegos del hambre

La escritora Suzanne Collins creció en el mundo militar, lo que, al final, resultó su inspiración para la trilogía literaria Los juegos del hambre. La distopía, ambientada en un mundo en el que el centro de poder ejercer un control total y sanguinario, es de una crueldad inusitada. En medio del hambre y la desolación, los jóvenes enfrentan una competencia anual en la que, al final, deben asesinar o morir. Todo, para demostrar su sumisión al tirano de turno.

Disponible en: HBO Max

Date de alta en HBO Max y tendrás acceso a las mejores series y películas exclusivas como The Wire, Los Soprano o Juego de Tronos. Incluye todo el catálogo de Warner, los clásicos de Cartoon Network y los grandes estrenos. Ahorra un 35% en HBO Max

La serie de películas que adaptan el argumento, capta por completo el clima hostil y devastador del original. Pero más allá de eso, exploran en la idea del bien común, la revolución, la venganza y la justicia, a través del hilo principal de la trama. Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), deberá enfrentar la posibilidad de morir a manos de sus contrincantes o matar a cada uno de ellos. A la vez, de comprender que casi por accidente, está destinada a convertirse en el símbolo de una rebelión inevitable entre Distritos. Eso, mientras lidia con un trágico subtexto romántico y la necesidad de encontrar su propio camino y propósito.

La franquicia, que se alargó a cuatro películas y ahora, una precuela, se hizo famosa por convertir a su protagonista en una alegoría del poder femenino. A la vez, por llevar el enfrentamiento brutal de su versión literaria a una perturbadora visión de la violencia.

Saga Maze Runner: correr o morir

In the Maze Runner: The Death Cure, a group of teenagers are tasked with saving the world. L to R: Thomas (Dylan O'Brien), Newt (Thomas Brodie-Sangster), Cranks leader Jorge (Giancarlo Esposito), Frypan (Dexter Darden) and Brenda (Rosa Salazar).

Basada en la trilogía de ciencia ficción del escritor James Dashner, la saga explora también un futuro en que ser joven es una condena a morir en medio de una despiadada competencia. Aunque es evidente su parecido con el argumento de Los juegos del hambre — publicado un año antes, — ambas sagas se diferencian en un punto esencial.

Mientras que la de Suzanne Collins es una exploración cuidadosa a un sistema totalitario con reglas definidas, la de Dashner, es un misterio. Al menos, durante su primer y tétrico volumen, en que se muestran las ramificaciones de un sistema que secuestra jóvenes para enfrentarse a un laberinto gigante.

Disponible en: Disney+

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas. Acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y ahorra dos meses

La tétrica premisa llegó al cine en el 2014 y mostró la misma idea central del original literario. Sus protagonistas plantan cara a un enemigo poderoso y despiadado, sin tener memoria de su vida previa o saber qué les espera en adelante. Thomas (Dylan O’Brien) es uno de los jóvenes que despierta en el laberinto sin saber cómo llegó allí. En medio del horror, se une a un grupo de cautivos y juntos comienzan a explorar la estructura que les rodea. Thomas pronto descubre que el misterio laberinto es mucho más que solo una prueba y que es un refinado mecanismo de asesinato y control. Lo cual, obligará a un grupo de adolescentes comunes, a batallar por conservar la cordura y la posibilidad de la libertad, a pesar de las peores condiciones.

Saga Crepúsculo

En medio del fenómeno de los jóvenes heroicos, el romance paranormal también encontró su lugar en el auge del género. La serie de libros de Stephenie Meyer, no solo cautivó la imaginación de millones de adolescentes en todo el mundo. También, renovó para una nueva generación el mito del vampiro, al que dotó de un tinte épico, trágico y mucho más inofensivo.

El fenómeno llegó a los cines en el 2008, con una primera cinta dirigida por Catherine Hardwicke. De la misma forma que su versión literaria, la película explora acerca de la singular historia de amor entre Bella Swan (Kristen Stewart) y Edward Cullen (Robert Pattinson), un misterioso adolescente que resulta ser un vampiro. A la vez, incluye el debatido punto de vista acerca del tiempo, el dolor e incluso la herencia que la figura del vampiro imaginado por Meyer trajo consigo. Lo que convirtió al largometraje y los siguientes, en una exploración acerca de una ideal versión acerca del tradicional monstruo.

Disponible en: Prime Video

Prueba Amazon Prime Video totalmente gratis durante 30 días y disfruta del catálogo completo de la plataforma sin límites. Solo con darte de alta tendrás acceso instantáneo a las mejores películas y series, además de envíos gratis en Amazon y otras ventajas. Prueba gratis Prime Video

Con críticas divisorias y una audiencia cautiva, la historia se alargó por cuatro películas. Al final, la tetralogía se convirtió en un clásico adolescente. Una, que sigue teniendo una considerable base de fanáticos y celebró recientemente sus quince años de estreno.

Saga Divergente

Al momento de la publicación del primer libro de la trilogía de Veronica Roth, ya Los juegos del hambre, era un fenómeno. Por lo que las comparaciones fueron obvias. Después de todo, ambas historias tenían un fuerte personaje femenino por protagonista y ocurrían en una sociedad distópica sometida a reglas arbitrarias y sangrientas. No obstante, para sorpresa de buena parte de los lectores, hubo una discusión meramente política acerca de sus respectivas trama. Mientras a la de Collins se le consideró la exploración de una rebelión del pueblo, a la de Roth se le dio el cariz de un debate sobre los prejuicios intelectuales.

Esa ligera diferencia es notoria en su versión cinematográfica. En especial, en la primera película, estrenada en el año 2014 y dirigida por Neil Burger. Ambientada en un futuro distópico en el que la sociedad se divide en cinco facciones, el argumento hace énfasis en un tipo de sutil segregación. A través de un estricto sistema de control, la población termina dividida en cuatro estratos. Abnegación (los altruistas), Cordialidad (los pacíficos), Verdad (los sinceros), Osadía (los valientes) y Erudición (los más brillantes). La selección divide a familias enteras y obliga a los elegidos, a vivir con sus respectivos grupos.

Eso, hasta que Beatrice Prior (Shailene Woodley), termina por ser una divergente, lo que significa que no encaja en ninguna facción. Lo que la convierte en una amenaza para el gobierno, que teme que la posibilidad de una población libre, pueda derrocarle. Poco a poco, la franquicia se volvió más política y quizás, por ese motivo, más compleja e incapaz de abarcar todos sus temas. Finalmente, y luego que la última cinta Divergente la serie: leal (Allegiant) fuera estrenada en el 2016 con pobres resultados de taquilla, la franquicia quedó incompleta. Su conclusión, que cerraría la historia de las cintas, se planteó después como una serie de televisión, que jamás se llevó a cabo.

Saga Las crónicas de Narnia

La franquicia basada en las novelas de fantasía del mismo nombre del autor C. S. Lewis, ha tenido una vida accidentada en el mundo cinematográfico. La primera película, Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero, estrenada en 2005 y dirigida por Andrew Adamson tuvo un relativo éxito.

No tanto las siguientes. Las crónicas de Narnia: El príncipe Caspian, del año 2008, también con la dirección de Adamson, fue considerada un estreno menor. Finalmente, la saga alcanzó a su final — por el momento — con Las crónicas de Narnia: La travesía del Viajero del Alba, la pantalla grande en 2010 y fue dirigida por Michael Apted.

Disponible en: Disney+

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas. Acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y ahorra dos meses

La serie de largometrajes ha estado desde sus inicios en el medio del mismo debate que rodea a sus libros. La profusa simbología religiosa que el escritor incluyó en su historia, ha sido desde propaganda a una reinterpretación del dogma católico. En la actualidad, el mismo debate se extiende a la futura producción en manos de Netflix, que dirigirá la realizadora Greta Gerwig.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente