A mediados de 2022, la franquicia de Los juegos del hambre (The Hunger Games) volvió a ocasionar revuelo. Luego de una saga de películas exitosas, que generó una suerte de movimiento cultural relacionada con ellas y con la obra literaria de Suzanne Collins, se instaló como una referencia contemporánea dentro de la industria del cine. Tras aquella serie de cintas, regresa con una precuela: Balada de pájaros cantores y serpientes, sobre la que hay un nuevo tráiler.

No es el primer avance que se presenta acerca de la producción, pero sí es el más relevante. El año pasado, se expuso un contenido breve, una especie de carta de presentación. En esta ocasión, se tienen más imágenes y se puede extraer alguna idea al respecto. Conviene recordar que Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes explorará la historia de Corolianus Snow.

¿Quién es este personaje? En la saga de películas, fue interpretado por Donald Sutherland. Él lideró toda la estructura que dio sentido a Los juegos del hambre y fue el presidente de la nación de Panem durante 25 años. A través de Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes se adaptarán sus años de juventud.

El tráiler de Los juegos del hambre:

Balada de pájaros cantores y serpientes

La franquicia es consciente de su tradición y en el primer adelanto lo tuvo en cuenta, a través del mensaje: “Estás invitado a regresar a los juegos”. Una propuesta fiel a la mitología adaptada mediante la saga de películas. En este nuevo tráiler ya se pueden ver secuencias concretas del largometraje.

En la película, Corolianus Snow estará próximo por tomar el control de los Juegos del Hambre. Aunque esto pueda sugerir algo positivo para él, el contexto no será sencillo: su familia atraviesa una mala época y depende de él encontrar espacio en la organización. ¿Cómo podría hacerlo? Con base en distintas estrategias que lo pongan por delante de sus adversarios. Todo esto se complicará aún más cuando sea designado al Distrito 12.

El elenco de Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes está conformado por Tom Blyth, Rachel Zegler, Josh Andres Rivera, Hunter Shafer, Jason Schwartzman, Peter Dinklage y Viola Davis, entre otros intérpretes. La dirección de la película está a cargo de Francis Lawrence, con el guion escrito por Michael Arndt y Michael Lesslie. Esta producción está basada en el libro The Ballad of Songbirds and Snakes (2020) de Suzanne Collins.

El estreno de Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes está programado para el 17 de noviembre de este año en Estados Unidos, con la producción de Lionsgate.

