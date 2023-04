La lista de sagas cinematográficas que quieren probar suerte en la pantalla chica sigue creciendo. De acuerdo a la información de The Hollywood Reporter, Lionsgate Television dio luz verde a una serie de Crepúsculo (The Twilight Saga), la popular franquicia que hace unos años triunfó en el cine.

Según el citado medio, la intención de la productora es que Stephenie Meyer, autora de las novelas de Crepúsculo, participe en la producción. Sin embargo, de momento no existe ningún acuerdo cerrado.

No obstante, es un hecho que Wyck Godfrey y Erik Feig se involucrarán directamente como productores. Cabe señalar que el segundo posee los derechos de las adaptaciones de Crepúsculo tras finalizar el acuerdo con Paramount Pictures. Godfrey, por su parte, ya tiene experiencia de sobra con la franquicia, pues su productora Temple Hill Entertainment llevó a cabo las 5 películas protagonizadas por Robert Pattinson y Kristen Stewart.

Un tema que está en el aire es la plataforma donde ofrecerán la serie de Crepúsculo. Debido a que Lionsgate no tiene un servicio de vídeo en streaming propio, tendrán que vender el contenido al mejor postor. Actualmente, no hay información sobre los interesados, pero no dudes que más de uno levantará la mano.

En Lionsgate Television, desde hace tiempo, venían estudiando cómo podían revivir Crepúsuclo, que recaudó 3.400 millones de dólares en el cine. El éxito económico, al margen de la crítica, era suficiente para continuar explorando una franquicia que presume una comunidad de fieles seguidores.

(L to R) TAYLOR LAUTNER, KRISTEN STEWART and ROBERT PATTINSON star in THE TWILIGHT SAGA: ECLIPSE.

Sin embargo, queda claro que Lionsgate no quería dar un paso en falso. Hoy en día, incluso una franquicia tan popular como Crepúsculo corre peligro si una adaptación no cumple con las expectativas. En consecuencia, la compañía se tomó el tiempo necesario para realizar una planeación correcta. Lo anterior queda demostrado con los fichajes de Wyck Godfrey, Erik Feig y, posiblemente, el de Stephenie Meyer.

Durante 2017, Jon Feltheimer, CEO de Lionsgate, reconoció que Crepúsculo y Los juegos del hambre todavía tenían historias por contar. La primera ya está en marcha en forma de serie, mientras que la franquicia creada por Suzanne Collins seguirá enfocada en la pantalla grande con ‌Balada de pájaros cantores. Su estreno está programado para 17 de noviembre del presente año.

Ojo, esta no es la primera saga cinematográfica del pasado que intentará abrirse camino en la televisión. Apenas la semana anterior, Warner Bros. Discovery hizo oficial la serie de Harry Potter, que se convertirá en una producción estandarte de Max (antes HBO Max). Sorpresivamente, no explorarán historias alternas del Mundo Mágico, sino que volverán a adaptar la saga principal de novelas de J.K. Rowling. Sí, habrá nuevos actores en los papeles de Harry Potter, Hermione Granger, Ron Wesley y compañía…

Así pues, parece que la nostalgia nuevamente demuestra ser un producto bastante rentable en el mundo del entretenimiento. Será interesante ver qué servicio de vídeo en streaming se queda con la serie de Crepúsculo, aunque quizá tengan que pasar varios años para conocer esta noticia.

