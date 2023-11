El chico y la garza de Hayao Miyazaki, es una de las películas más aclamadas del año. La razón es obvia: el director japonés no solo ha convertido en una referencia en el mundo cinematográfico actual. También, se anunció como su último largometraje, aunque al final, el realizador dejó claro que, probablemente, no lo era. Con todo, si se trata de una obra que resume la mayor parte de sus temas preferidos y en especial, su sensible mirada acerca de la infancia y el sufrimiento.

Claro está, Miyazaki tiene una larga carrera en la exploración del espíritu humano desde una perspectiva amable y profunda. A la vez, con un claro interés en sus puntos más nobles, sin olvidar los oscuros. De hecho, su más reciente cinta, recuerda ese recorrido el cineasta a través de las grandes obsesiones de su país y cultura. La exploración de la tristeza, el desconsuelo, pero al mismo tiempo, la búsqueda de la esperanza y la redención. Desde sus comienzos, el artista logró encontrar un equilibrio entre cómo contar grandes historias y también, que estas tuvieran un trasfondo alegórico más allá del simple entretenimiento.

En el año 2020, Netflix puso a disposición de todos sus suscriptores, buena parte de las obras del realizador. Incluyendo algunas de las menos conocidas o a las que llevó tiempo llegar al gran público occidental. Te dejamos cinco películas del director que puedes ver ahora mismo en la plataforma, si quieres hacer un recorrido minucioso por su filmografía. Una forma de celebrar el éxito de El chico y la garza y en particular, las promesas de más largometrajes semejantes a futuro.

Nicky, la aprendiz de bruja

Estrenada en 1989, la cinta está basada en la novela The Little Broomstick de Mary Stewart y sigue la historia de una joven bruja llamada Nicky. Hayao Miyazaki, su director, además, tomó la trama original y la reinventó para agregar varios de sus temas habituales, como la mirada a la niñez, la inocencia y la búsqueda de identidad.

La trama desarrolla en un mundo en el que las brujas viven entre los humanos en secreto. Nicky, de trece años, se embarca en un viaje de independencia y autodescubrimiento. Todo, como parte de su entrenamiento para convertirse en una hechicera a pleno derecho.

Acompañada de su gato negro, Jiji, y montada en su escoba voladora, Nicky se establece en la ciudad costera de Koriko, en la cual comienza a trabajar en una panadería. Algo que la llevará a hacerse preguntas sobre su humanidad, sensibilidad e incluso, su lugar en el mundo.

El viento se levanta

El animado japonés lanzado en 2013 y dirigida por Hayao Miyazaki, es una rareza entre la obra del realizador. Eso, debido a basa libremente en la vida del ingeniero aeronáutico japonés Jiro Horikoshi y le sigue desde su infancia a la vida adulta.

El argumento está ambientado en el Japón en la década de 1920 y se extiende a la Segunda Guerra Mundial. Jiro Horikoshi es un apasionado de los aviones y sueña con diseñar hermosas aeronaves. A medida que crece, enfrenta desafíos y obstáculos, pero nunca renuncia a su pasión. La película explora su vida personal y profesional, así como su relación con Naoko, una joven mujer que sufre de tuberculosis.

A pesar de su trama en apariencia sencilla, explora la determinación y el poder del arte en tiempos de guerra. En especial, al centrarse en los sueños y ambiciones de Jiro, así como en los dilemas morales que enfrenta al diseñar aviones de guerra.

Porco Rosso

Este clásico de la animación, llegó a la pantalla grande en 1992. La película cuenta la historia de Porco Rosso, un piloto de avión mercenario que ha sido maldecido y transformado en un cerdo antropomórfico. Lo cual, sin duda, es una alegoría obvia a la violencia y a la deshumanización de la guerra.

El argumento, ubicado en 1930 en Italia, narra el periodo de entreguerras. Porco Rosso, cuyo verdadero nombre es Marco Pagot, lucha contra los piratas del aire que aterrorizan el Mar Adriático. A medida que el argumento avanza, se enfrenta a desafíos y se encuentra con personajes interesantes, como Fio, una joven ingeniera talentosa, y Gina, una antigua amiga y dueña de un hotel.

La película aborda temas como la identidad, el heroísmo y la valentía. Porco Rosso es un personaje complejo que lucha con su apariencia y su pasado, pero que se mantiene firme en sus ideales y principios. La historia también trata de la importancia de la amistad y la lealtad, así como sobre el amor y la aceptación de uno mismo.

El castillo en el cielo

Una de las incursiones de Hayao Miyazaki en la fantasía pura, es, también, una de sus películas más personales. Mucho más, cuando sigue con buen humor las desventuras de Sheeta y Pazu mientras buscan el legendario castillo flotante conocido como Laputa.

Sheeta es una joven que posee una misteriosa piedra que la vincula con el legendario castillo en el cielo. Pazu, un joven minero, se encuentra con ella y juntos se embarcan en una emocionante búsqueda. Pero más allá de lo que parece una aventura tradicional, la cinta explora la lealtad, el miedo al futuro y la búsqueda de la individualidad. Con una atención al detalle visual que resulta deslumbrante, la cinta es también un homenaje a diversos clásicos de fantasía de todas las épocas. El más evidente, Alicia en el País de las Maravillas de Disney.

Ponyo en el acantilado

El cuento de La Sirenita, tuvo su adaptación más tierna en este largometraje animado estrenado en el 2008. El argumento narra la historia de Ponyo, una sirena que anhela convertirse en humana, y su encuentro con Sosuke, un niño de cinco años que vive en un acantilado junto al mar.

Como otras tantas películas de Hayao Miyazaki, la trama se desarrolla en un lugar en la magia y la realidad comparten escenario. Por lo que Ponyo escapa de su hogar en el océano y se encuentra con Sosuke, quien la rescata y la lleva a su casa. A medida que Ponyo se adapta a su nueva forma, los lazos entre ella y Sosuke se fortalecen, pero su deseo de convertirse en una niña desencadena una serie de eventos que amenazan el equilibrio del mundo. Lo que la llevará a tomar una decisión, entre el amor, el llamado de la naturaleza y su maravilla por el mundo recién descubierto.

La película aborda temas como la amistad, el amor y la importancia de proteger y respetar el medioambiente. A través de la relación entre Ponyo y Sosuke, se muestra el poder de la conexión emocional y la capacidad de la naturaleza para sanar y renovar.

