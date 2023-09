Excelentes noticias para los seguidores de Studio Ghibli. En especial, para aquellos que admiran el trabajo del aclamado Hayao Miyazaki. Si bien dábamos por sentado que su última película sería El chico y la garza (The Boy and the Heron), el creativo japonés todavía está lejos de decir adiós.

En una entrevista durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, Junichi Nishioka, presidente de Studio Ghibli, anunció que El chico y la garza no será la despedida de Hayao Miyazaki. De hecho, el director de cine animado ha estado acudiendo a su oficina con nuevas ideas para desarrollar otro largometraje. Por lo tanto, podemos dar por hecho que su retiro no sucederá pronto.

"Algunas personas dicen que esta podría ser la última película de Miyazaki, pero él no lo siente así, en absoluto. Actualmente, está trabajando en ideas para una nueva película. Viene a su oficina todos los días y está en ello. Esta vez no va a anunciar su retirada. Sigue trabajando como siempre lo ha hecho", expresó a CBC el responsable de Studio Ghibli.

La información en torno al retiro surgió porque el propio Hayao Miyazaki así lo informó.

Retrocediendo a 2013, tras el estreno de El viento se levanta —Se levanta el viento en Hispanoamérica—, Miyazaki decidió abandonar Studio Ghibli. Hasta ese momento, había dirigido 11 películas a lo largo de 34 años.

No obstante, durante 2021, Hayao Miyazaki anunció su sorpresivo regreso. Esta vez, para liderar El chico y la garza, también producida por Studio Ghibli. Ese mismo año, le dijo a The New York Times que había vuelto para hacer su duodécimo y último filme. Todos asumimos, por lo tanto, que se iba a apartar en 2023, pero al final no será así.

No sabemos cuándo Hayao Miyazaki se retirará de forma definitiva, lo que es un hecho es que El chico y la garza no será su carta de despedida de Studio Ghibli. Sin duda, la información ha causado alegría entre los millones de personas que, durante tanto tiempo, han disfrutado el trabajo del japonés.

Debemos recordar que El chico y la garza está basada en la novela ‌How Do You Live?, escrita por Genzaburo Yoshino y publicada en 1937. La historia gira en torno a Junichi Honda, un chico de 15 años cuyo padre falleció recientemente. Ante la falta de una figura paterna en una etapa tan importante, Honda se apoya en su tío, quien le brinda consejos esenciales. El familiar, además, tiene un diario donde reflexiona, desde un punto de vista ético y emocional, las vivencias con su sobrino.

Hayao Miyazaki afirmó que ‌How Do You Live? es una de sus novelas favoritas, razón por la que decidió adaptarla al formato animado. El chico y la garza se estrenó en Japón desde el pasado julio, aunque en España la podrás ver en cines a partir del 27 de octubre. De momento, aún no hay fecha para México y el resto de Latinoamérica, pero dada la expectación que se ha generado, seguramente no se hará esperar demasiado tiempo. Posible coincida con el lanzamiento en Estados Unidos, programado para el 8 de diciembre.

