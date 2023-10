Si Microsoft no cambia sus planes a último momento, Windows 12 llegaría en 2024 y con una sorpresa: podría ofrecerse bajo suscripción. Esto se desprende de lo publicado por el medio alemán Deskmodder, que encontró referencias a dicho método de distribución en un archivo de configuración en la más reciente actualización del canal Canary de Windows 11.

Al analizar el archivo slmgr.ini y la función slmgr.vbs de dicha versión, desde donde se administran las claves del software, aparecieron menciones al tipo, el estado y la edición de la suscripción. Esto ha disparado las especulaciones en torno a cómo se lanzará Windows 12 y si habrá que pagar una cuota mensual para utilizarlo.

Claro que la cuestión se debe tomar con pinzas, considerando que muchas de las funciones o características que se incluyen en los canales de desarrollo suelen no llegar a la versión final del software. No obstante, la idea de un Windows 12 bajo suscripción no suena descabellada.

Microsoft ya ofrece otros de sus productos bajo esta modalidad, con Office 365 como la referencia más conocida. Aunque hay que olvidarse de Windows 365, que permite configurar y utilizar ordenadores virtuales directamente desde un navegador web, a cambio de un pago mensual.

Crecen los rumores de un Windows 12 bajo suscripción

Photo by Windows on Unsplash

Otro punto interesante que podría validar el lanzamiento de Windows 12 bajo suscripción sería su naturaleza modular. En marzo pasado se conoció que Microsoft estaría retomando el camino de Windows Core OS, de la mano de un proyecto llamado CorePC. Esto les permitiría a los de Redmond segmentar las características del sistema operativo y liberarlas según el hardware disponible.

Así, por ejemplo, los ordenadores de menores prestaciones podrían acceder solo a las funciones básicas del software, garantizando un funcionamiento óptimo pese a las limitaciones de los componentes. En tanto que los equipos más potentes podrían elegir qué otros módulos del sistema operativo incorporar según necesidad.

En este escenario, ofrecer una versión básica de Windows 12 de forma gratuita, con elementos adicionales disponibles bajo suscripción, no suena alocado. Lo que todavía no está claro es si esta sería la única versión disponible del próximo sistema operativo, o no.

Deskmodder da a entender que este Windows 12 conviviría con las versiones convencionales del software. Esto significa que los usuarios podrían optar por pagar una licencia única para activar todas las características del SO en sus PC. Al menos por ahora, claro está.

También es importante considerar que Microsoft haría una apuesta muy importante por la nube y la inteligencia artificial en Windows 12. Lo cual no sorprende, considerando que ambas aristas están ganando cada vez más preponderancia en Windows 11. De modo que implementar características bajo suscripción no debería resultarles demasiado complicado.

Si los de Redmond avanzan con esta estrategia, será interesante ver cómo impacta en los OEM y sus ordenadores con Windows preinstalado. ¿Será Windows 12 gratuito en su formato más básico para abaratar los costes de los equipos? ¿Qué tan limitada será la experiencia sin una suscripción? ¿Se mostrarán anuncios a quienes opten por no pagar? Por lo pronto, son interrogantes sin respuesta. Estaremos atentos a las novedades.

