Elon Musk cumplió su promesa y X, anteriormente conocida como Twitter, ahora tiene dos suscripciones adicionales con las que esperan que más usuarios finalmente se decidan a abrir la cartera. En especial, con una propuesta cuyo precio es inferior a X Premium —antes Twitter Blue—. Evidentemente, cada una tiene ofrecimientos distintos.

En primer lugar, tenemos X Basic, que costará $3 dólares mensuales y se ubicará como la suscripción más barata de Twitter. Básicamente, este plan incluye casi todo lo que ya está disponible en X Premium:

Entonces, ¿cuál es la diferencia con Premium? Que no tendrás la insignia de verificación azul y verás la misma cantidad de anuncios que un usuario con cuenta gratuita. Si esto no te molesta, quizá pagar $3 mensuales por todo lo demás te resulte atractivo. Sin duda, aquellas personas y negocios que perdieron el acceso a Tweetdeck podrían ver este plan como la opción ideal para volver a usar dicha herramienta.

Después está X Plus, el plan más caro hasta la fecha. Costará $16 dólares al mes y, además de eliminar toda publicidad en los timelines "Para ti" y "Siguiendo", también incrementará la visibilidad de tus respuestas a los tweets. Desde luego, incluye todas las características de X Premium —también la verificación—.

introducing Premium+



– no ads in For You or Following

– largest boost for your replies (vs other Premium tiers or unverified users)

– access to our full suite of creator tools



now available on Web ✌️



subscribe here → https://t.co/Ywvyijo9CQ