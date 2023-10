A principios de 2023, el cocreador de Rick y Morty, Justin Roiland, se vio envuelto en un desagradable caso de violencia doméstica. El creativo fue denunciado por una mujer anónima por una presunta agresión el mes de enero. Por ello, Adult Swm decidió prescindir de él de cara al futuro de la serie. Pero, además de guionista, Roiland también era el actor de doblaje de sus dos protagonistas. El estudio tuvo que buscar dos nuevas voces para suplirle. Y con el estreno de la séptima temporada, ya han salido a la luz sus identidades.

El primer episodio de Rick y Morty 7 ya está disponible en HBO Max. En sus créditos aparecen los nombres de Ian Cardoni como Rick y Harry Belden como Morty. Durante muchos meses, los fans han estado preguntándose quién o quiénes iban a ser los elegidos para el trabajo. La voz de Roiland en ambos casos era muy llamativa y peculiar, por lo que la tarea no era sencilla. Abuelo y nieto son dos de los personajes más reconocibles de la televisión en la última década.

Pero ya con el tráiler de la temporada quedó en evidencia que el creador de la serie no sería echado en falta. La labor de réplica de Cardoni y Belden es precisa y excepcional. Salvo en ligeros matices en algunas palabras, ambos han conseguido imitar a la perfección las conocidas voces de Rick y Morty. Sin embargo, no es hasta ahora cuando la compañía por fin ha desvelado quiénes son tras mucho tiempo sembrando la duda. En principio, la idea era presentar a los intérpretes antes del estreno, pero finalmente se ha mantenido la incógnita hasta el final. A su vez, se ha eliminado el subtítulo "Created by Justin Roiland and Dan Harmon" de los créditos iniciales. Ahora ya solo puede leerse el título de la serie.

Cardoni es un actor conocido por el telefilme Clear History, así como por poner voz a Jack Sparrow en los eventos de WrestleMania 36 y 37. Por su parte, Belden ha participado en películas como Atrapada en la Navidad y series como Chicago Med y Proven Innocent. Para ambos, el fichaje por Rick y Morty supone un gran salto en su carrera profesional. En redes sociales, su fichaje ha convencido a los fans de la serie. En el primer episodio, quien más ha podido demostrar sus habilidades es Cardoni, ya que el capítulo pone el foco en Rick y en sus amigos. Pero, en el futuro, ambos compartirán numerosas escenas en pantalla y será entonces cuando se descubra si tiene la misma química que antaño.

Por qué Rick y Morty despidió a Justin Roiland

Toda la polémica por Justin Roiland estalló el mes de enero cuando la denuncia de la mujer anónima se hizo pública. Por ello, Adult Swim y otras compañías movieron ficha y despidieron al creativo, a pesar de que la serie es obra suya. Entre los cargos a los que se enfrentaba Roiland estaban agresión doméstica con lesiones corporales y un delito grave de detención ilegal por amenazas, violencia, fraude y/o engaño. Ante esta situación, Dan Harmon y el resto del equipo de Rick y Morty no quedaron impasibles.

Posteriormente, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange desestimó los cargos en marzo. Pero Roiland no regresó a Rick y Morty. Además, en septiembre una investigación de la NBC reveló conversaciones con otras mujeres a través de las redes sociales. En ellas, el acusado enviaba mensajes de carácter sexual de forma recurrente a mujeres menores de edad. Una de ellas alegó que Roiland la agredió sexualmente, aunque él negó tales hechos.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente