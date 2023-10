Reddit está decidido a evitar que terceros utilicen su contenido para entrenar modelos de inteligencia artificial. La empresa amagó con bloquear los rastreadores de búsqueda de Google y Bing si las compañías de IA generativa no pagan por los datos. De confirmarse, la decisión tendría un efecto considerable en sus visitas e ingresos publicitarios.

De acuerdo con un reporte del Washington Post, un grupo de organizaciones de noticias están negociando con OpenAI para licenciar su contenido. Los diarios más importantes no quieren que las tecnológicas entrenen modelos como GPT-4 a partir de sus publicaciones en la web. Es por ello que han cerrado el libre acceso por medio de bloqueadores y exigen una cuota por acceder a los datos.

Sumado a las empresas de medios, el diario menciona que Reddit se ha reunido con compañías de IA generativa para intentar llegar a un acuerdo. La empresa pide que se le pague lo justo y amenazó con bloquear los rastreadores de búsqueda si no obtiene una respuesta favorable. Esto significa que Reddit impediría que los enlaces a discusiones en sus foros aparezcan en los resultados de Google y Bing.

La jugada parece arriesgada, aunque la empresa no tiene problema en aplicar una medida radical. Si algo aprendimos durante la protesta de los moderadores es que Reddit no doblará las manos y llegará hasta las últimas consecuencias. Una fuente cercana a las negociaciones confió Reddit puede sobrevivir sin la búsqueda de Google.

Reddit exigiría que inicies sesión con tu cuenta para acceder a sus foros

Una de las soluciones que se plantearon para bloquear el contenido es limitarlo a los usuarios registrados. Reddit exigiría que inicies sesión para leer cualquier foro, una medida que implementó X (Twitter) de forma temporal a mediados de año. Elon Musk dijo en su momento que las compañías de IA les robaban tantos datos que afectaban la experiencia de uso.

La estrategia de Reddit no está del todo definida. Un portavoz de la empresa comentó a The Verge que “nada está cambiando”, aunque eso no garantiza que las cosas continuarán igual. El reporte menciona que si no hay acuerdo con las compañías de inteligencia artificial, los enlaces a los subreddits desaparecerán de Google y Bing.

Una de las fuentes aseguró que Reddit puede sobrevivir sin los buscadores. Steve Huffman, director ejecutivo de la tecnológica, hecho todo lo posible por combatir el scrapping por parte de bots y herramientas de IA. Prueba de ello es el ajuste a los precios de su API, que significaron el fin de las aplicaciones de terceros y una protesta masiva de sus moderadores.

Al igual que otros gigantes de la industria, el negocio principal de Reddit es la publicidad. Cerrar la puerta a los buscadores tendría un impacto considerable en sus ingresos a futuro. Aunque Reddit pueda sobrevivir sin Google, la pregunta es por cuánto tiempo.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente