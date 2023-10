En marzo pasado, Valve anunció Counter-Strike 2, la esperada nueva generación de su juego de disparos en primera persona. Según los de Gabe Newell, representaría una evolución técnica notoria en comparación con CS:GO, pero no se alejaría de la esencia que lo convirtió en un ícono de la industria. Sin embargo, su lanzamiento llegó con una ingrata novedad para los usuarios de Mac: el juego no es compatible con macOS.

El caso generó indignación entre los jugadores, puesto que Valve no dio previo aviso al respecto. Counter-Strike 2 se lanzó como una actualización obligatoria de CS:GO en todas las plataformas en las que el juego estaba disponible. Pero una vez completa la instalación, no solo era imposible acceder al nuevo juego desde un Mac, sino que tampoco se podía revertir de forma oficial.

Algunas semanas después de este episodio, los desarrolladores por fin han explicado el porqué de esta decisión. En resumen, Valve consideró que CS:GO no tenía suficientes jugadores en macOS como para que valiera la pena desarrollar una versión de Counter-Strike 2 compatible.

Así lo explican en la página de soporte de Steam:

"Counter-Strike 2 representa el mayor salto técnico en la historia de CS y nuestro objetivo es continuar desarrollando Counter-Strike en los años venideros. A medida que avanza la tecnología, hemos tomado la difícil decisión de suspender el soporte para hardware antiguo, DirectX 9 y los sistemas operativos de 32 bits. Del mismo modo, ya no soportaremos macOS. En conjunto, estos representaban menos del uno por ciento de los jugadores activos de CS:GO. En el futuro, Counter-Strike 2 admitirá exclusivamente Windows y Linux de 64 bits". Valve

Counter-Strike 2 le da la espalda a macOS

Que los usuarios de CS:GO en Mac y sistemas antiguos representaran menos del 1 % de los jugadores activos no debería ser motivo de mayor sorpresa. Es un hecho que los ordenadores de Apple nunca fueron particularmente famosos por su músculo para el gaming. Sin embargo, los de Cupertino están haciendo esfuerzos interesantes para remediarlo.

Durante la WWDC de este año se introdujo un emulador de DirectX 12 que permite ejecutar juegos de Windows en macOS. Gracias a dicha herramienta, ya se ha visto títulos como Cyberpunk 2077 o Diablo IV corriendo en un Mac. Mientras que Hideo Kojima también planea llevar sus juegos al SO de la manzana, comenzando con Death Stranding. Es por ello que, ahora que Apple sí parece decidida a prestarle atención a los videojuegos, resulta llamativo que Valve opte por ni siquiera darle una oportunidad a Counter-Strike 2 en su software.

Más allá de todo, existe un motivo técnico detrás de la ausencia de Counter-Strike 2 en macOS. El apartado gráfico del juego de disparos en primera persona depende de la API Vulkan, que no cuenta con soporte nativo en Mac. Y si bien es posible implementarla sobre Metal con MoltenVK, está lejos de ser la solución perfecta y Valve parece no querer dejar nada librado al azar.

¿Qué sucederá con los jugadores de CS:GO en Mac, en adelante? En principio, podrán continuar accediendo a dicho juego a través de una versión legacy que han lanzado los de Gabe Newell. No obstante, la misma no cuenta con soporte para matchmaking; es decir, para buscar rivales que tengan un nivel de habilidades idéntico o muy parecido al de cada usuario. Pero eso no es todo, puesto que el soporte para esta variante dejará de estar disponible el 1 de enero de 2024. Esto significa que desde esa fecha no recibirá actualizaciones para solucionar bugs u otras falencias.

Si estás decepcionado por no poder jugar Counter-Strike 2 en tu Mac, Valve te ofrecerá una suerte de compensación. Si compraste el Prime Status Upgrade de CS:GO y jugaste dicho título mayormente en macOS desde el anuncio de CS2 en marzo y su lanzamiento en septiembre, puedes reclamar el reembolso correspondiente. Tienes tiempo de hacerlo hasta el 1 de diciembre.

