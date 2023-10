El nuevo Apple Pencil con USB-C es oficial. Los de Cupertino acaban de anunciar la tercera versión del accesorio para el iPad, que ahora se puede emparejar y recargar utilizando un cable USB-C. En el extremo superior, cuenta con una tapa deslizante que revela el puerto en cuestión. Esto significa que el lápiz es compatible con todos los modelos del iPad con USB-C.

De esta forma, los de la manzana buscan acabar con una de las controversias más importantes que protagonizaron durante el último año. Apple fue muy criticada tras lanzar el iPad de décima generación por la polémica decisión de mantenerlo atado al Apple Pencil con conector Lightning, cuando la tablet se había actualizado a USB-C. Esto obligaba a los usuarios a utilizar un adaptador para recargarlo, generando bastante fastidio.

Con la nueva versión del Apple Pencil, que Apple ha decidido no catalogar como "de tercera generación" sino simplemente como "Apple Pencil con USB-C", los de Cupertino pretenden poner punto y final al asunto. Esta variante convivirá con los modelos de primera y segunda generación que ya se encuentran en el mercado.

Un nuevo Apple Pencil con puerto USB-C

Los rumores de que Apple lanzaría un nuevo Apple Pencil habían ganado mucha fuerza en las últimas horas, aunque no fueron tan precisos como se creía. Como ya dijimos, no se trata del sucesor del modelo de segunda generación, sino de una suerte de solución intermedia que busca remediar el fiasco del iPad de décima generación atado al Apple Pencil original. Aunque no se limita a ello.

Según explicaron los de Cupertino, el nuevo Apple Pencil con USB-C ofrece la misma precisión que los modelos de primera y segunda generación. Una de las diferencias más notorias con esas versiones es que, si bien puede detectar la inclinación, no ocurre lo mismo con la presión. Lo que sí incluye esta renovada variante es el soporte para la función hover al usarlo con un iPad Pro con chip M2.

Por otra parte, también puede adherirse de forma magnética al iPad para que sea más fácil trasladarlo, aunque no soporta la recarga de la batería bajo esta modalidad. Esto, por lo pronto, se mantiene una función exclusiva del Apple Pencil de segunda generación. Vale mencionar, de todos modos, que al estar acoplado a un iPad Pro o Air a través del imán, el nuevo Apple Pencil con puerto USB-C ingresa en modo de suspensión para ahorrar batería.

Si bien el nuevo Apple Pencil es compatible con todos los modelos del iPad con un puerto USB-C, es evidente que se lo ha pensado para sacarle mayor provecho en el modelo básico de décima generación.

Precio y disponibilidad

El nuevo Apple Pencil con USB-C estará disponible a partir de los primeros días de noviembre. El precio en Estados Unidos será de 79 dólares para el público general, y de 69 dólares para el sector educativo. En España, mientras tanto, también se lanzará a comienzos del próximo mes y a cambio de 95 euros.

Esto lo convierte en el Apple Pencil más económico a disposición. Tengamos en cuenta que el lápiz de primera generación se vende a cambio de 119 euros, con el adaptador USB-C incluido. Este último también se vende por separado a cambio de 10 euros. Por su parte, el Apple Pencil de segunda generación está disponible a cambio de 149 euros.

En cuanto a la compatibilidad, se podrá utilizar con los siguientes modelos:

iPad de décima generación;

iPad mini de sexta generación;

iPad Air de cuarta y quinta generación;

iPad Pro de 11 pulgadas de primera, segunda, tercera y cuarta generación;

iPad Pro de 12,9 pulgadas de tercera, cuarta, quinta y sexta generación.

Si quieren conocer todas las similitudes y diferencias entre el nuevo Apple Pencil con USB-C y los modelos de primera y segunda generación, pueden verlas en la siguiente tabla publicada por los de la manzana.

