El iPad básico ha recibido una muy merecida actualización con el lanzamiento de una versión con pantalla de 10,9 pulgadas, un diseño renovado y en línea con el de sus hermanos mayores, puerto USB-C y varias características. Otra grata novedad ha sido la introducción de un nuevo teclado con trackpad, bautizado Magic Keyboard Folio. Pero el dato llamativo —y hasta decepcionante— es que sigue siendo compatible solamente con el Apple Pencil de primera generación.

Vamos por partes. El nuevo Magic Keyboard Folio se presenta como el compañero ideal del nuevo iPad de décima generación. Esto se debe a que por fin dota a la tablet de entrada con el acceso a algunas de las funciones más requeridas por los usuarios de las versiones anteriores. La más importante, sin dudas, es el soporte para gestos multitáctiles que son cruciales para la experiencia de navegación.

En adelante, los usuarios del iPad básico podrán aprovechar el trackpad para mover el cursor fácilmente o hacer scrolling, "pinchar" y deslizar. Además, incluye 14 teclas de función que permiten el acceso rápido a opciones de uso cotidiano, como ajustar el brillo de pantalla o el volumen. Pero eso no es todo porque, como se conecta con pines magnéticos, no requiere de emparejamiento o recarga de energía. Y lo mejor es que se puede plegar detrás de la tablet para usarlo como cobertor.

Sin dudas, una enorme mejora en comparación con el Smart Keyboard compatible con las generaciones anteriores del iPad. Sin embargo, también llega con un precio no demasiado económico. El Magic Keyboard Folio se conseguirá en Estados Unidos a cambio de 249 dólares, mientras que en España costará 299 euros. Estará disponible únicamente en color blanco.

El iPad básico sigue siendo compatible solo con el Apple Pencil original

Si te ilusionabas con que el iPad básico por fin diera el salto de compatibilidad hacia el Apple Pencil 2, tenemos malas noticias. El renovado modelo sigue funcionando solamente con la primera generación del lápiz óptico desarrollado por los de Cupertino, lo que trae consigo algunas contras.

La más notoria es que, al no tener soporte para carga magnética inalámbrica, la carga del Apple Pencil se debe hacer por otra vía. Pero como el nuevo iPad ya no cuenta con un puerto Lightning, sino un USB-C, no es posible recargarlo directamente desde él. Por ello, Apple ha lanzado un nuevo accesorio llamado Adaptador de USB-C a Apple Pencil, que también sirve para enlazarlo a la tablet. Pero, por supuesto, tendrás que comprarlo por separado.

Si ya tienes un Apple Pencil de primera generación y compras el nuevo iPad básico, podrás conseguir el adaptador a solo 9 dólares en Estados Unidos o 10 euros en España. Pero los de Cupertino también anunciaron que, a partir de ahora, la versión original de su lápiz óptico incluirá el accesorio dentro de la caja, y estará disponible a cambio de 99 dólares o 119 euros.