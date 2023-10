La introducción de Copilot ha sido una de las grandes novedades de GitHub en los últimos años. Dicha función, que se basa en la inteligencia artificial de OpenAI, se convirtió rápidamente en furor entre los desarrolladores, debido a su capacidad de sugerir y autocompletar código en segundos. Sin embargo, pese a su popularidad, su funcionamiento le haría perder millones de dólares a Microsoft.

Los de Redmond, dueños de la plataforma desde 2018, están haciendo fuerte hincapié en la implementación de IA en básicamente todos sus productos. En el caso de GitHub, este año han dado un paso crucial de la mano de Copilot X, una nueva versión de su herramienta para programadores basada en GPT-4, el modelo de lenguaje más potente —y reciente— de la startup de Sam Altman.

En su momento, la noticia no generó mayor sorpresa, considerando que Microsoft hizo una gran apuesta económica en OpenAI. Los de Satya Nadella invirtieron 10.000 millones de dólares en la empresa californiana y comenzaron a implementar su tecnología en Windows, Office, Bing y demás servicios.

No obstante, un informe de The Wall Street Journal pone la lupa sobre el caso de GitHub Copilot y arroja datos bastante sorprendentes. En tal sentido, menciona que cada usuario le costaría, en promedio, unos 20 dólares mensuales a Microsoft. Mientras que en casos más extremos, existen usuarios que le estarían costando unos 80 dólares mensuales a la compañía.

Lo último no es menor, considerando que GitHub Copilot cuesta 10 dólares mensuales o 100 dólares anuales en su versión para individuos. Mientras que la variante empresarial tiene un precio mensual de 19 dólares por usuario. Cualquiera que sea el caso, la herramienta estaría funcionando a pérdida.

GitHub Copilot, ¿una máquina de quemar dinero?

Lamentablemente, no se ofrece un desglose estadístico sobre qué usuarios —individuales o empresariales— son los que más dinero le estarían costando a Microsoft por mantener GitHub Copilot en funcionamiento. No obstante, es fácil comprender que el panorama para los de Redmond no se presenta económicamente beneficioso. Si un usuario paga 10 dólares, pero consume recursos por entre 20 y 80 dólares mensuales, el problema queda rápidamente a la vista.

Cuando GitHub anunció Copilot X, mencionó que más de 1 millón de desarrolladores ya habían usado la herramienta potenciada por IA. Pero no solo eso. Por entonces, la función ya había escrito el 46 % del código disponible en la plataforma. Y no sorprendería que dicho porcentaje se haya incrementado desde la adopción de GPT-4.

Según The Wall Street Journal, los elevados costes que afronta Microsoft responden, justamente, al uso de la tecnología de última generación de OpenAI. Esto no es exclusivo de GitHub Copilot, ciertamente; aunque es lógico pensar que dicha utilidad sea una de las que mayor "estrés" genera sobre la infraestructura que potencia a la inteligencia artificial. No olvidemos que solo el funcionamiento de ChatGPT les estaba costando unos 700.000 dólares diarios a los de Sam Altman.

Ojo, que Microsoft pueda perder dinero con GitHub Copilot no significa que esté en camino a la ruina. Los de Satya Nadella han dado sobradas muestras de contar con bolsillos más que profundos para afrontar este tipo de inversiones o proyectos. Lo cual tampoco implica que no estén tomando medidas para tratar de mitigar los gastos.

Por un lado, los de Redmond trabajan junto a AMD para desarrollar sus propios chips de IA. Pero además, podrían migrar algunos de sus productos a otras tecnologías de inteligencia artificial. Así, por ejemplo, se inclinarían por alternativas basadas en LLaMA 2, el modelo de IA desarrollado por Meta, en aquellas propuestas que no requieran de la potencia de GPT-4.

