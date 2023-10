Tras rumores de su regreso, se hace oficial que Melissa McBride, la actriz que interpretó a Carol Peletier durante todas las temporadas de The Walking Dead, volverá a su papel en el spinoff de Daryl Dixon. De hecho, la serie cambiará de nombre a: The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol.

McBride inicialmente estaba contratada para ser parte del spinoff desde un inicio, pero por incompatibilidades en su agenda, anunció que dejaba el rodaje, con posibilidades a un regreso más adelante. Más adelante llegó la confirmación de que aparecería en el final de la primera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon, que se emitirá el próximo 15 de octubre.

El anuncio se hizo tras la proyección del episodio durante un panel de TWD Universe en la Comic Con de Nueva York. Melissa McBride será una de las actrices principales de la segunda temporada del spinoff con nuevo nombre para la serie, que refleje este cambio tan importante.

¿Por qué Melissa McBride se une a The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol?

"Separados o con suerte juntos, sus historias son profundas y estoy muy emocionada de continuar el viaje de Carol. El equipo de guionistas ha hecho un gran trabajo para llevar a estos dos personajes establecidos a un mundo que para ellos es completamente nuevo, y me encanta lo que queda por descubrir", explicó Melissa McBride, en relación con su regreso al personaje de Carol Peletier.

"Se que hay mucho más que contar en la historia de Carol, y me sentí un tanto inquieta cuando la vimos por última vez, mientras observaba cómo su mejor amigo, Daryl, se alejaba en su moto", continuó en el comunicado que hace oficial su regreso.

The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol es el quinto spinoff de The Walking Dead, la serie de zombis posapocalíptica más exitosa de los últimos quince años. Se estrenó el pasado 11 de septiembre y ha recibido buenas críticas, a pesar de que la serie principal estuvo de bajón en sus últimas temporadas.

Carol Peletier, en los cómics en los que se basa la serie, muere en algún punto, sin embargo, los guionistas y productores de The Walking Dead decidieron mantenerla viva por su relevancia en la historia.

Incluso Robert Kirkman, creador de los cómics, se ha visto sorprendido por el giro de Carol en la serie y considera que se trata de uno de los personajes fundamentales para el universo The Walking Dead y Melissa McBride es clave en ese logro.

