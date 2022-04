Malas noticias para los seguidores de la franquicia seriada de The Walking Dead; o, al menos, de la primera serie basada en los cómics escritos por Robert Kirkman y con ilustraciones de Tony Moore y Charlie Adlard (2003-2019). Nos entristece informar de que Melissa McBride, la actriz estadounidense que encarna a la astuta Carol Peletier desde la primera temporada del apocalipsis zombi creado por Frank Darabont, no participará en el spin-off con el Daryl Dixon de Norman Reedus.

“Melissa McBride ha dado vida a uno de los personajes más interesantes, reales, humanos y populares del universo de The Walking Dead. Desafortunadamente, ya no puede participar en el spin-off previamente anunciado centrado en los personajes de Daryl Dixon y Carol Peletier, que se ambientará y filmará en Europa este verano y se estrenará el próximo año”, ha dicho AMC. “Reubicarse en Europa se volvió logísticamente insostenible para Melissa en este momento”.

“Sabemos que los fanáticos estarán decepcionados con esta noticia”, remata el comunicado oficial de la cadena, “pero el universo de The Walking Dead continúa creciendo y expandiéndose de maneras interesantes y esperamos volver a ver a Carol en un futuro cercano”. Es decir, aunque Melissa McBride no podrá intervenir en el spin-off europeo por no desplazarse para rodar en el viejo continente, sí se espera que regrese de algún modo en otras continuaciones de la historia.

Melissa McBride podrá volver al universo de ‘The Walking Dead’

Tras Fear the Walking Dead (desde 2015) y The Walking Dead: World Beyond (2020-2021), se han anunciado otras tres ficciones derivadas, al margen de las ocho tramas de webisodios, en este apocalipsis zombi: la antológica Tales of the Walking Dead (desde 2022), que llegará en algún momento de este año; la de Daryl Dixon, ahora solo, y Island of the Dead, con la Maggie Rhee de Lauren Cohan y el Negan Smith de Jeffrey Dean Morgan, ambas previstas para 2023.

“Siempre me ha gustado trabajar tan de cerca con Norman [Reedus] durante todas estas temporadas”, declaró Melissa McBride en septiembre de 2020, antes de que el spin-off con su compañero, en el que ya no aparecerá, estuviese establecido. “Al interpretar a Carol [Peletier], y como espectadora del programa, también me ha intrigado durante mucho tiempo lo de «Daryl y Carol», y por lo que hay tan pronto entre ellos, incluso entonces, me sentí unida a ello de alguna manera”.

“Su historia compartida es larga, y la lucha personal de cada uno por sobrevivir, incluso más larga: el aspecto más obvio de lo que los ha mantenido unidos y leales”, prosiguió. “Pero también hay un aspecto bastante misterioso en su cariño mutuo que disfruto, y su alegría cuando el mundo lo permite. ¡Soy muy curiosa!”. Teniendo en cuenta estas declaraciones, no debería haber ningún problema para que Carol Peletier regrese en un futuro al apocalipsis de The Walking Dead.