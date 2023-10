«¿Quién entrega realmente los Globos de Oro? Un pequeño grupo lleno de personajes extravagantes y sin miembros negros». Los Angeles Timea tituló así un artículo que formó para de una investigación más amplia publicada en febrero de 2021. Fue la gota que derramó el vaso. Después de esto, un boicot masivo en contra de los premios que entregaba la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). Quizás, el que era el galardón más prestigioso de la industria después de los Oscar.

Desde entonces, un acto de contrición de dos años, que terminó en la venta de los activos relacionados con los premios y en la disolución de la HFPA. Y también, la promesa: reivindicar décadas de discriminación con la ampliación de la diversidad dentro de los votantes de los Globos de Oro.

La 81ª edición se llevará a cabo el 7 de enero de 2024. Los encargados de los premios, ahora bajo la responsabilidad de Eldridge Industries y Dick Clark Productions, anunciaron este lunes que un total de 300 periodistas tendrán derecho a voto para escoger a nominados y ganadores.

«El nuevo desglose es 47 % femenino y 60 % racial y étnicamente diverso, con 26,3 % latinos, 13,3 % asiáticos, 11 % negros y 9 % del Medio Oriente», dijeron un comunicado de prensa este lunes. Incluyeron votantes internacionales de países como Armenia, Camerún, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Kazajstán, Malasia, Serbia y Tanzania. Para el momento en que estalló el escándalo, los Globos de Oro eran decididos por un total de 87 miembros. Ninguna persona negra estaba en el grupo.

La crisis de los Globos de Oro y la búsqueda de diversidad

Unos meses después de publicada la investigación de Los Angeles Times, se filtró un correo del expresidente de la HFPA, Philip Berk, con un artículo que describía a Black Lives Matter como un «movimiento de odio racista». Berk fue expulsado y la HFPA anunció al poco tiempo una primera enmienda en favor de la diversidad de los Globos de Oro, con una tímida ampliación de 21 nuevos votantes. NBC decidió no transmitir la entrega de los galardones de 2022 y eso los terminó de matar. Ya gigantes como Netflix, Amazon y Warner se había posicionado en contra.

La 79ª edición fue un evento privado, con asistencia mínima. La organización anunció los ganadores en un comunicado y en sus redes sociales. La que alguna vez se llamó «la fiesta de Hollywood» había tocado fondo.

Con la promesa de cambio y la propuesta formal de ampliar la diversidad de sus votantes, la alfombra roja de los Globos de Oro volvió este 2023. No sin desconfianza. «Estoy acá porque soy negro», dijo el presentador y comediante Jerrod Carmichael, durante su monólogo en la apertura de la ceremonia en enero pasado.

«Este programa, los Globos de Oro, no se emitió el año pasado porque la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que no diré que era una organización racista, no tenía ni un solo miembro negro hasta que murió George Floyd», tiró Carmichael ese día.

El gesto para la próxima edición es más contundente. El nuevo cuerpo de votantes representa un total de 76 países. «Nuestro compromiso de mantener la diversidad de nuestro cuerpo electoral continúa», dijo Helen Hoehne, presidenta de los Globos de Oro, en el comunicado. Los nominados a lo mejor del cine y la televisión se darán a conocer el próximo 11 de diciembre.

