Durante el fin de semana te contamos que el problema de sobrecalentamiento en algunos iPhone 15 Pro se debían a un fallo de iOS 17. Apple, afortunadamente, no se ha tardado mucho en resolverlo. La compañía lanzó iOS 17.0.3, que llega precisamente para solucionar dicho inconveniente, entre otros bugs reportados en los últimos días. Si eres de las personas que ha experimentado un aumento considerable de temperatura en su nuevo terminal, actualiza en cuanto antes.

"Esta actualización proporciona importantes correcciones de errores, actualizaciones de seguridad y soluciona un problema que podría causar que el iPhone se caliente más de lo esperado." Apple.

Los primeros reportes en relación con el sobrecalentamiento de los iPhone 15 Pro comenzaron a surgir la semana anterior; apenas días después del lanzamiento global del dispositivo. No obstante, no todos los terminales sufrían el problema.

Evidentemente, al tratarse de un dispositivo recién llegado al mercado, el alarmismo y las informaciones exageradas no se hicieron esperar. Por ejemplo, Ming-Chi Kuo, que en algún momento fue una de las fuentes más confiables sobre futuros productos de Apple, comentó que el iPhone 15 Pro podría tener un fallo de diseño. Sin embargo, Apple lo desmintió.

El 30 de septiembre, Apple reconoció, a través de una entrevista con Forbes, que algunos iPhone 15 Pro estaban presentando un problema de sobrecalentamiento. Eso sí, mencionaron que no era un error de diseño en el hardware, sino un bug de iOS 17. La solución, desde luego, ya estaba en marcha.

"Hemos identificado algunas condiciones que pueden provocar que el iPhone se caliente más de lo esperado. El dispositivo puede sentirse más caliente durante los primeros días después de configurarlo, o al restaurarlo debido al aumento de la actividad en segundo plano. También hemos encontrado un error en iOS 17 que afecta a algunos usuarios y se solucionará con una actualización de software", expresaron.

El "aumento de la actividad en segundo plano" resultó ser el principal causante para algunos propietarios. Al desactivar temporalmente esta función en diversas aplicaciones, como Instagram o Twitter, el sobrecalentamiento del iPhone 15 Pro quedó solucionado.

De hecho, la propia Apple advirtió que aplicaciones como Instagram, Uber y ‌Asphalt 9: Legends estaban consumiendo una cantidad anormal de recursos. "Otro problema tiene que ver con algunas actualizaciones recientes de aplicaciones de terceros que están provocando una sobrecarga del sistema. Estamos trabajando con estos desarrolladores en soluciones que están en proceso de implementarse".

Ahora que iOS 17.0.3 está disponible, será interesante realizar algunos pruebas para comprobar que, efectivamente, el sobrecalentamiento de los iPhone 15 Pro ya quedó atrás. No dudamos que también se efectuarán tests de rendimiento para garantizar que Apple no limitó el potencial de su chip para resolverlo. En la charla con Forbes, dejaron entrever que el A17 Pro no se verá comprometido.

