El Apple Watch está de nuevo en el centro de escena, pero esta vez por los motivos menos deseados. La Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos (ITC) determinó que Apple violó patentes durante su desarrollo y prohibió su importación en territorio norteamericano.

Según reporta The Wall Street Journal, el organismo emitió una "orden de exclusión limitada" que impacta sobre ciertos modelos del Apple Watch. Si bien no se especifica cuáles, sería del Watch Series 6 —ya discontinuado— en adelante. De todos modos, el veto a la importación no es de aplicación inmediata y los de Cupertino aún tienen algunos recursos para anularlo.

La decisión de la ITC, que ratificó un fallo original de enero pasado, ahora quedará bajo revisión de la Casa Blanca. La administración de Joe Biden tendrá 60 días para decidir si veta la prohibición o no. Una vez finalizado dicho período, Apple podrá presentar una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos.

Vale mencionar que Apple afronta distintos casos en los que se le acusa de haber violado patentes durante el desarrollo del Apple Watch. En este caso, la prohibición a la importación corresponde a una demanda presentada por Masimo, que acusa a los de Cupertino de robar su tecnología de oxímetro de pulso aplicada en el reloj inteligente.

En 2021, la citada empresa acusó a los de la manzana de infringir 5 de sus patentes. No obstante, cuando la ITC presentó su veredicto inicial a comienzos de este año, determinó que el Apple Watch violaba solo una de las patentes en cuestión. Una decisión final del organismo se esperaba para mayo, pero se retrasó hasta ayer.

EE. UU. podría prohibir la venta del Apple Watch

Un dato interesante de esta batalla legal entre Apple y Masimo por el Apple Watch es que, originalmente, ambas compañías fueron aliadas. De hecho, los de Tim Cook supuestamente consideraron comprar a los especialistas en tecnología médica, aunque luego desistieron. Sin embargo, sí habrían procedido a "robarle" múltiples ingenieros que luego se habrían abocado a trabajar en el smartwatch.

Otra cuestión curiosa de este caso es que Apple también demandó a Masimo por violación de patentes, acusándole de copiar el Apple Watch para crear su propio reloj. Un cruce de acusaciones que no aparenta tener pronta resolución. Una portavoz de Apple le manifestó a Reuters que, si bien el dictamen de la ITC no impacta inmediatamente sobre los consumidores, continuarán luchando para que se revierta.

Por lo pronto, todas las miradas están puestas sobre la Casa Blanca. Si bien los presidentes estadounidenses no suelen vetar las decisiones de la Comisión Internacional de Comercio, se han registrado excepciones. En 2013, por ejemplo, Barack Obama frenó una resolución que hubiera bloqueado la comercialización del iPad 2 y el iPhone 4 durante el extenso conflicto entre Apple y Samsung.

Si se agotaran todas las instancias y se sostuviera el veto al Apple Watch, los de Tim Cook también dispondrían de algunas herramientas técnicas para evadirlo. Por ejemplo, actualizar watchOS para bloquear aquellas funciones que utilicen los componentes en infracción. De todos modos, esto se plantearía como un escenario de último recurso.

Recordemos que el Apple Watch también afronta otro potencial bloqueo a su importación por una demanda de AliveCor. En este caso, por la supuesta violación de patentes en su tecnología de monitoreo cardíaco.

