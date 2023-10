PlayStation anunció la llegada del juego en streaming para PS5. La esperada respuesta a xCloud estará disponible antes de que acabe octubre para los suscriptores de PlayStation Plus. El catálogo incluirá juegos como Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Resident Evil 4, Genshin Impact y más.

Tras un periodo de pruebas, el juego en la nube por fin aterrizará en la PS5 y ofrecerá títulos de los estudios de PlayStation y sus socios. De acuerdo con una publicación del blog de PlayStation, la transmisión en streaming soportará una resolución máxima de 4K a 60 FPS y salida HDR o SDR. Los usuarios podrán acceder al contenido descargable y realizar compras dentro del juego, tal y como ocurre con las versiones que instalas en tu consola.

El juego en streaming solo estará disponible para las consolas PS5 y requerirá una suscripción a PlayStation Plus Premium. Sony está siguiendo la jugada de Microsoft al limitar el acceso a la nube a la suscripción más alta. La nueva característica heredará algunas prestaciones del nivel premium, como las pruebas de juego por tiempo limitado.

PlayStation confirmó que el catálogo inicial incluye "los mayores éxitos de PS5 en PlayStation Plus", como Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11 y Saints Row IV. En cuanto a juegos de otros estudios encontramos Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys y Fortnite. La empresa prometió añadir cientos de juegos en un futuro para que estén disponibles en la nube.

Otras características del juego en streaming para PS5 incluyen sonido mejorado compatible con 5.1 y 7.1, y la tecnología 3D Tempest. Los jugadores podrán realizar capturas de pantalla o grabar videos de gameplay de hasta 3 minutos, los cuales se almacenarán en tu consola.

Cuándo estará disponible el juego en streaming para PS5

Tal y como ocurre con otros lanzamientos de PlayStation, el juego en la nube tendrá un despliegue gradual. El streaming en PS5 debutará en Japón el 17 de octubre, seguido de Europa el 23 de octubre y culminando en Norteamérica el 30 de octubre.

Hay algunos datos que no se deben pasar por alto. El más importante es que el juego en streaming solo estará disponible para las consolas PS5 y requiere una membresía de PlayStation Plus Premium. Esto significa que deberás pagar 151 euros al año si vives en España, de acuerdo con la nueva lista de precios que entró en vigor en septiembre.

Otro detalle es que la resolución y calidad de transmisión dependerá de tu conexión a internet. El juego en la nube requiere de una velocidad mínima de 5 Mbps para resolución 720p (HD), 15 Mbps para 1080p (Full HD) y más de 38 Mbps para 4K (2160p). La reproducción a 30 o 60 fps estará ligada a cada juego.

Pese a que el anuncio menciona que el streaming de juegos en PS5 llegará a Norteamérica el 30 de octubre, el lanzamiento no comprende a México. Hasta ahora no existe evidencia de que el Cloud Gaming estará disponible en América Latina, una decisión que deja mal parada a PlayStation. Es posible que Sony no cuente con la infraestructura para un lanzamiento más amplio, algo que tienen sus competidores en esta región.

