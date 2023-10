Con la compra de Activision Blizzard King ya concretada, Microsoft ahora debe iniciar el arduo camino de cumplir con muchas de las promesas y expectativas que se generaron en los casi 2 años que transcurrieron desde el anuncio original de la adquisición. Y Phil Spencer, líder de Xbox y Microsoft Gaming, ha aprovechado para remarcar que uno de los grandes objetivos que persiguen es que la experiencia con Call of Duty sea equitativa en todas las plataformas donde esté disponible.

En su más reciente aparición en el podcast oficial de Xbox, Spencer habló de lograr "100 % de paridad" tanto en PC como en consolas, y de acabar de una vez por todas con los acuerdos de exclusividad. Así, aseveró que, con Microsoft a cargo, ya no habrá contenidos limitados como skins o betas con acceso temprano para ciertos dispositivos. Una estocada al hígado de PlayStation, sin lugar a dudas.

De esta forma, el ejecutivo ratificó algo que ya había mencionado varios meses atrás: que la intención de Microsoft era que tanto Xbox como PlayStation y demás plataformas recibieran la mejor versión posible de Call of Duty. Claro que, ahora que la adquisición de Activision Blizzard se ha completado, sus palabras adquieren un peso más contundente.

"Para los jugadores de Call of Duty en PlayStation y, en el futuro, en Nintendo, quiero que se sientan 100 % parte de la comunidad. No quiero que sientan que hay contenido que se están perdiendo, skins que se están perdiendo, o que deben mirarlos desde afuera por un tiempo. Ese no es el objetivo. El objetivo es lograr una paridad del 100 % en todas las plataformas, en la medida de lo posible, en cuanto a lanzamiento y contenido. Y digo 'en la medida de lo posible', porque claramente algunas plataformas tienen diferencias en resolución y velocidad de fotogramas basadas en su rendimiento. Pero no hay nada más". Phil Spencer, sobre el futuro de 'Call of Duty'.

Lanzar el mejor Call of Duty en todas las plataformas

Así mismo, Spencer aseveró que Microsoft no pretende usar Call of Duty para impulsar las ventas de consolas Xbox. Y sostuvo que la compañía conoce de primera mano lo que es no concretar acuerdos de exclusividad y el fastidio que ello puede provocar en los jugadores. Por ende, la idea es acabar con este tipo de tratos para que todos los usuarios sientan que forman parte de lo mismo, sin diferencias, según el directivo.

"Hemos estado del otro lado en algunos de esos acuerdos por skins. Y ni siquiera esta beta [por la de Modern Warfare 3] se ha lanzado en Xbox durante la primera semana. No creo que eso ayude a la comunidad, ni tampoco al juego", explicó.

El mensaje conciliador de Phil Spencer sobre Call of Duty no es nuevo. De hecho, en varias oportunidades se ha puesto en tela de juicio si es tan genuino como el directivo asevera. Es un hecho que Microsoft expresó desde un comienzo que su intención no era convertir al popular shooter bélico en un lanzamiento exclusivo de Xbox. Es más, fue la propia Sony la que utilizó ese argumento para impulsar su postura contraria a la compra de Activision Blizzard.

Claro que los de Redmond ahora tendrán que demostrar que sus planteos sobre el futuro de Call of Duty son reales. Una estrategia que seguramente esté bajo la lupa tanto de la comunidad de jugadores, como del resto de la industria y de los reguladores. Aun así, el líder de Xbox volvió a plantear un mensaje de unidad de cara a los próximos años. "El enfoque es que si eres un jugador de PlayStation, de Nintendo, de PC o Xbox, quiero que te sientas 100 % parte de la nación de Call of Duty", indicó.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente