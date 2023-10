Analogue se trae algo muy importante entre manos con la Analogue 3D, su nuevo proyecto. La compañía detrás de otros populares —y aclamados— productos, como la Analogue Pocket, ahora apunta sus cañones a un nuevo dispositivo que promete ser el deleite de los fanáticos de los videojuegos clásicos y las consolas retro: una "reinvención" de la Nintendo 64.

La Analogue 3D llegará en 2024 y traerá muy interesantes novedades. Si bien los desarrolladores no han mostrado las características completas, ni tampoco la apariencia definitiva del equipo, sí han mencionado algunos puntos clave a tener en cuenta. El más importante, sin dudas, es que la consola no utilizará emulación por software.

Esto se debe a que la Analogue 3D se basa en una matriz de puertas lógicas programable en campo (FPGA, por sus siglas en inglés). Hablamos, básicamente, de un circuito integrado que se puede personalizar o programar para que cumpla labores específicas. En este caso, imitar el funcionamiento de la Nintendo 64 a nivel de hardware.

El principal beneficio de esta implementación es que la Analogue 3D será compatible con todos los cartuchos que se lanzaron para la consola de 1996, sin importar las limitaciones originales de región o disponibilidad. Esto significa que los usuarios podrán jugar con cualquier título que haya llegado a las versiones japonesa, norteamericana o europea de la N64.

La Analogue 3D, la próxima gran apuesta por seducir a los gamers nostálgicos

Analogue ya tiene experiencia trabajando en reinvenciones de consolas súper populares a nivel mundial. Además de la antes citada Analogue Pocket, la compañía ha lanzado sus propias versiones de la Super Nintendo, llamada Super NT, y de la SEGA Genesis/Mega Drive, conocida como Mega Sg. Así mismo, está trabajando en una versión dual que homenajea a los PC Engine y PC Engine Duo, con soporte tanto para juegos en CD-ROM como en cartuchos HuCard.

Con toda esta experiencia, es lógico ilusionarse con que la Analogue 3D haga un gran trabajo al emular vía hardware la experiencia de la Nintendo 64. Tengamos en cuenta que, además de ser compatible con todos los cartuchos de la consola japonesa, incluirá 4 puertos para conectar los mandos originales.

No obstante, si crees que tus pulgares ya no están en condiciones de soportar extensas sesiones de juego con la incómoda palanca central, Analogue lanzará un controlador inalámbrico de 8BitDo con tintes más modernos. Eso sí, aún no está claro si llegará junto a la consola o si se venderá por separado.

La Analogue 3D incluirá un puerto HDMI con salida de vídeo hasta en 4K. Pero quienes busquen replicar al mínimo detalle la experiencia de la Nintendo 64, dispondrán de dos modos de pantalla que los transportarán automáticamente a la segunda mitad de los noventa y comienzos de los 2000. Hablamos, específicamente, de la posibilidad de recrear la calidad de imagen como si estuvieran jugando en un viejo televisor CRT o en un monitor PVM.

"64 bits de placer"

Foto por Pat Moin en Unsplash

Analogue ha definido el proyecto de revivir la Nintendo 64 como "64 bits de placer". De todos modos, existen algunos elementos adicionales a tener en cuenta:

La Analogue 3D no será compatible con ROMs descargados de forma ilegal, como los que se utilizan en los emuladores para PC. El único modo de jugar será utilizando los cartuchos originales.

Tampoco será compatible con openFPGA, el programa creado por Analogue para abrir el hardware de sus dispositivos a terceros. Este ha permitido, por ejemplo, revivir Spacewar!, un videojuego de 1962, en la Analogue Pocket. No obstante, la compañía no tiene en mente perseguir esta opción a través de la Analogue 3D. Si bien no se ha explicado por qué, no resultaría raro que sea para evitar la emulación de juegos sin autorización y las potenciales consecuencias judiciales que ello podría acarrear.

Más allá de este proyecto de Analogue, es evidente que la nostalgia por los juegos y las consolas retro está en su punto más alto. Poco tiempo atrás, Atari anunció el lanzamiento de la Atari 2600+, una nueva versión de su histórico dispositivo, también compatible con los cartuchos originales. Lo cual también ha permitido el lanzamiento de juegos que originalmente quedaron truncos por la crisis del sector entre 1983 y 1985.

La Analogue 3D llegará en algún momento de 2024, pero todavía no tiene fecha confirmada. Sus desarrolladores han prometido más novedades, incluyendo características completas, imágenes y precio, para los próximos meses. Aun así, puedes inscribirte en su sitio web para recibir notificaciones cuando el equipo esté disponible.

