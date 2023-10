Con el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare 3, cuyo multijugador se dejó ver hace algunas horas en un tráiler lleno de nostalgia, la franquicia celebrará su vigésimo aniversario. Pocas propiedades intelectuales en la industria de los videojuegos pueden presumir tal sin haber perdido ni un mínimo de popularidad. En Activision, desde luego, son conscientes de que son propietarios de una mina de oro, y no piensan renunciar a ella.

Cuando se supo que la gran mayoría de estudios internos de Activision ahora trabajan, de alguna u otra forma, en Call of Duty, algunos pensaron que era un movimiento para hacer frente a la crisis sanitaria. Sin embargo, la pandemia terminó y todos esos equipos siguen involucrados en el exitoso First Person Shooter. Y por lo que comenta Rob Kostich, presidente de Activision, eso no cambiará en el corto plazo.

Está más que claro que, de momento, en Activision no hay lugar para otra franquicia que no sea Call of Duty. De hecho, en su hoja de ruta está bien trazado cuáles serán los lanzamientos de su FPS para, al menos, los próximos 4 años.

"Estamos en una fase de planificación. Nuestra fase de planificación a largo plazo. En este momento, tenemos juegos [de Call of Duty] planeados hasta 2027. Todo lo que ha sucedido en el pasado es una gran experiencia de aprendizaje. Tenemos un grupo focal que todos los nos dice lo que piensa sobre esta franquicia a la que prestamos especial atención", declaró Kostich a Games Beat.

Modern Warfare y Black Ops son los pilares de Call of Duty

El directivo afirma, por otro lado, que se han dado cuenta que sagas como Modern Warfare y Black Ops son las más populares de Call of Duty, y sobre ese éxito están tomando decisiones para el futuro.

En la actualidad ya queda en evidencia que sus mayores esfuerzos están centrados en esas dos sagas. Tras el anuncio oficial de Call of Duty: Modern Warfare 3, desde Activision trasladaron que este título no será la aparición final de la Task Force 141. Es decir, aprovecharán esa ambientación y narrativa al máximo.

Lo anterior contrasta con la trilogía original de Modern Warfare, que culminó en 2011. No obstante, fue palpable que los jugadores echaron de menos la guerra moderna que imaginó Infinity Ward. Activision lo sabía y, en consecuencia, lanzó el reboot de la saga en 2019.

Tan importante es Call of Duty para Activision que, hoy en día, tienen a más de 3.000 personas de diversos estudios trabajando en la franquicia.

"Estos juegos ahora requieren bastante trabajo. Son equipos bastante grandes que están tratando de unir todo. Son esfuerzos monumentales. La competencia es real, por lo que solo nos enfocamos en, de nuevo, cómo podemos cumplir con las expectativas de nuestros jugadores. Y para lograrlo hoy en día, se necesita mucho más que en el pasado." Rob Kostich.

Ahora bien, Kostich menciona que siguen siendo tres estudios que lideran, por separado, cada proyecto de Call of Duty: Infinity Ward, Treyarch y Sledgehammer Games. Este último, por cierto, comandan el desarrollo de Call of Duty: Modern Warfare 3. El resto de equipos, por lo tanto, fungen como equipos de soporte.

Entonces… ¿Podemos esperar algo diferente de Activision más allá de Call of Duty? El propio Kostich afirma que tienen algunas ideas de las que todavía no puede compartir detalles. Destacó, además, que en el pasado triunfaron con Destiny, Skylanders, Guitar Hero y Tony Hawk. Sin embargo, no quieren avanzar en ninguna otra franquicia hasta asegurarse que tienen al equipo adecuado para ello.

En la actualidad es cada vez más difícil salir adelante, probablemente más que nunca. Siempre estamos pensando en cómo expandirnos más allá de Call of Duty." Rob Kostich.

Por supuesto, toda esta estrategia podría cambiar si finalmente Microsoft consigue cerrar la compra de Activision Blizzard King, lo cual podría suceder de manera inminente. No sabemos si los de Redmond tienen esa misma visión sobre Call of Duty y el resto de franquicias de la editora.

