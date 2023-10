Por sorpresa, y un día antes del que será el evento de presentación del próximo gran juego de Activision, ya tenemos el tráiler multijugador de Call of Duty: Modern Warfare III, a la espera de conocer todos los detalles del juego en el Call of Duty Next, que se celebrará el próximo 5 de octubre, coincidiendo con el lanzamiento de la beta.

El tráiler, que recuerda al original de la campaña de Modern Warfare 2, usando la mítica cancion 'Till I Collapse de Eminem, permite pegar un vistazo preliminar a los mapas que contendrá el juego, que no son otros que todos los originales y remasterizados de Modern Warfare 2. Sí, un poco confuso que el juego lleve el apellido tres con los contenidos de dos, pero así lo han decidido desde Activision.

En total, incluirá la versión remasterizada de cada uno de los 16 mapas de Modern Warfare 2 (2009), y algunos de los más populares de toda la historia de la franquicia, como Terminal, Favela, Highrise, Estate y Afghan. No obstante, no serán los únicos, puesto que cada temporada se agregarán nuevos mapas, no sabemos si remasterizados también o totalmente nuevos. En lanzamiento, dispondremos de siguiente listado de mapas:

Afghan

Derail

Estate

Favela

Highrise

Invasion

Karachi

Quarry

Rundown

Rust

Scrapyard

Skidrow

Sub Base

Terminal

Underpass

Wasteland

Además, tal como ha confirmado la propia Activision, Modern Warfare III también se lanzará con nuevos mapas de Guerra terrestre, y contará con el modo Guerra que vismos por primera (y unica vez) en Call of Duty: WWII de 2017.​​ Ah, y Zombies.

Tráiler multijugador de Modern Warfare III

Call of Duty: Modern Warfare III se lanzará el próximo 10 de noviembre de 2024, pero habrá una Beta abierta que arranca este fin de semana en PlayStation y estará disponible más adelante en otras plataformas, como Xbox y PC.

Además, como el año pasado, tendrá acceso anticipado a su campaña el próximo 2 de noviembre para todos aquellos que hayan reservado el juego. El resto de novedades las conoceremos el próximo 5 de octubre, donde se presentará, en Call of Duty Next, todas las novedades relacionadas con Warzone y el resto de modo del juego.

