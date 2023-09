La Fiesta del Cine, el evento que se celebra en España desde hace ya 21 años, regresa infalible a su cita con los espectadores. Las salas de todo el país participarán durante cuatro días en la celebración con la esperanza de que los espectadores ocupen todas las butacas disponibles. Para ello, como siempre, el principal reclamo serán unos precios muy reducidos que inciten a ir al cine más cercano a disfrutar de la magia del séptimo arte en la gran pantalla.

Tal y como se anuncia en la propia web de la Fiesta del Cine, las nuevas fechas escogidas para celebrarla serán del 2 al 5 de octubre. Es decir, de lunes a jueves, tal y como manda la tradición. A lo largo de esos cuatro días, las entradas a prácticamente todos los cines de España tan solo valdrán 3,50€, lo que supone, en muchos lugares, menos de la mitad del precio de una entrada normal entre semana. La preventa de entradas comenzará el miércoles 27 de septiembre.

Con ello, llega la principal novedad de la Fiesta del Cine. A diferencia de en ediciones anteriores, en esta ocasión no va a ser necesario un registro previo en la web de la organización. Antaño, pese a que no siempre se pedía en taquilla, los beneficiados de la promoción estaban obligados a llevar consigo una acreditación gratuita que se adquiría a través de dicha plataforma. Este año, ese requisito se ha eliminado para que quienes tuvieran más dificultad para acceder a ella (o problemas de memoria), también puedan disfrutar sin inconvenientes.

La segunda novedad llega con los nuevos padrinos. El año pasado, la Fiesta del Cine impulsó en colaboración con la Academia de Cine esta particular figura. Los intérpretes Toni Acosta y Ernesto Alterio fueron quienes la estrenaron. Ahora, toman su relevo Luis Zahera y Susi Sánchez, ambos ganadores de varios premios Goya. Su función será la de ejercer de embajadores, promocionando el evento para que la máxima cantidad de público posible lo conozca.

¿Qué películas podrán verse en la Fiesta del Cine?

La lista exacta de películas que podrán verse en la Fiesta del Cine no se ha desvelado aún, ya que cada sala de exhibición proyectará unas u otras en función de sus acuerdos e intereses. Sin embargo, puede anticiparse que se encontrarán filmes como Misterio en Venecia, la nueva entrega del detective Hercules Poirot de Agatha Christie. También estará After. Aquí acaba todo, la quinta película de la saga romántica. En el terreno de la ciencia ficción podrá verse The Creator, la nueva propuesta del director de Rogue One: Una historia de Star Wars. En el cine de terror estarán La Monja II y Saw X, y quien quiera ver acción podrá acudir a Los mercen4rios.

Los aficionados al cine más autoral podrán encontrar Golpe de suerte, la última película de Woody Allen; o Monstruo, del aclamado director japonés Hirokazu Koreeda. Y para celebrar el cine patrio, Cerrar los ojos, el regreso del maestro Víctor Erice tras tres décadas prácticamente sin trabajar. La película es una de las tres candidatas a representar a España en los Premios Oscar. Por último, es probable que en varias salas todavía se programen sesiones de cintas tan exitosas como Barbie, Oppenheimer o Ninja Turtles: Caos Mutante. En definitiva, un sinfín de posibilidades para sacar el máximo rédito posible a la Fiesta del Cine.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente