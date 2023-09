Gareth Edwards, el director de Rogue One, spin off de Star Wars, está listo para estrenar The Creator. Con esta película, el aclamado cineasta regresa al terreno de la ciencia ficción, género que ya ha demostrado dominar a las mil maravillas. En esta ocasión, abordará una temática tan actual como es la Inteligencia Artificial. En los últimos meses, hemos visto cómo esta tecnología se ha expandido en decenas de ámbitos. Y también ha puesto de relieve algunas de sus problemáticas.

Con este contexto social tan convulso, Edwards presenta todo un mundo futurista en el que humanos y la IA han podido convivir pacíficamente durante décadas desde el siglo XX. Pero en un momento dado, todo cambió, y la guerra se desató para siempre, siendo liderada por los Estados Unidos.

El proyecto es bastante ambicioso por parte de 20th Century Studios, ya que ha invertido un presupuesto estimado de alrededor de 86 millones de dólares en The Creator. Una cifra bastante por debajo de las macroproducciones actuales, pero que sigue siendo notable. Con ello, Edward plantea todo un universo que aspira a encandilar a los fans de este tipo de películas tanto con su narrativa futurista como por su aparataje visual.

Una amistad verdadera en The Creator

Pero sin duda el ingrediente principal de The Creator es la historia de Joshua y Alphie, los protagonistas interpretados por John David Washington y la pequeña Madeleine Yuna Voyles. En el caso de él, su personaje es un soldado estadounidense al que se le encarga la misión de destruir el último y más mortífero arma de la Inteligencia Artificial. Sin embargo, al encontrarla descubre que se trata de una niña de seis años que recibe el nombre de Alphie. Esto provoca en Joshua muchas dudas morales sobre qué debe hacer. Cumplir órdenes o dejarse guiar por sus valores. Así, poco a poco el vínculo cada vez se hace más fuerte. "Aunque en el cine los robots suelen ser fríos, nosotros mantuvimos la humanidad de Alphie", explica Edwards en el siguiente adelanto en exclusiva de The Creator:

Tal y como puede verse, la buena dinámica entre Joshua y Alphie traspasó la pantalla y caló profundamente en sus dos intérpretes. "Maddie me obliga a ser auténtico", reconoce Washington. "Eran inseparables", añade el cineasta. A su vez, el clip incluye escenas detrás de las cámaras en las que puede apreciarse la gran sintonía que los dos actores compartieron en el set de rodaje de The Creator. "Tiene mucho talento y no le teme a nada. Maddie es un ser humano muy especial. Su forma de emocionarse y de insuflar vida al personaje era algo increíble", celebra de nuevo Washington.

El propio Edwards asegura que para él fue todo un regalo contar con una pareja protagonista que conectase de una manera tan profunda. "Dicen tanto con solo mirarse... Te hacen sentir algo único", explica el director. Para descubrir si esa relación de amistad entre John David Washington y Madeleine Yuna Voyles se ha traducido en sus personajes, el público deberá esperar hasta el 29 de septiembre, fecha de estreno de The Creator.

