A mediados de 2022, nos hicimos eco de que Netflix estaba preparado un reality show de El juego del calamar, la serie que causó furor durante la pandemia. Ahora, finalmente, tenemos más detalles de la producción. La plataforma de vídeo en streaming anunció El juego del calamar: el desafío se estrenará el próximo 22 de noviembre.

La noticia ha causado sorpresa porque no esperábamos que el reality de El juego del calamar viera la luz este año. No obstante, pese al caos que está ocurriendo en Hollywood con la huelga de actores y guionistas, el rodaje avanzó a buen ritmo. No hay duda de que se convertirá en uno de los contenidos más importantes de Netflix para cerrar el año.

El juego del calamar: el desafío replicará la ambientación de la serie. 456 participantes de diversas regiones del mundo intentarán superar una serie de desafíos. Evidentemente, ninguno tendrá desenlace mortal. En el siguiente vídeo puedes ver un breve adelanto de lo que puedes esperar.

Más allá de que el reality está inspirado en El juego del calamar, otra carta con la que pretenden atraer la atención del público es que será el show con el premio más grande en la historia de la televisión: 4,56 millones de dólares. Nada mal…

Vale, nadie va a morir, pero eso no significa que los retos, también inspirados en la serie, no sean peligrosos. De acuerdo a la información de Deadline, la primera prueba, aquella con la muñeca diciendo "Luz verde, luz roja", tuvo algunos incidentes. Y es que tres participantes tuvieron que recibir atención médica. Eso sí, no sabemos exactamente qué lo provocó.

A pesar de lo anterior, desde Netflix han reiterado que el rodaje del reality show de El juego del calamar se llevó a cabo siguiendo las medidas de seguridad adecuadas.

El proceso de selección de El juego del calamar: el desafío

Fue en junio de 2022 cuando Netflix inició la búsqueda de los 456 jugadores. Para ganarte un lugar, primero debías cumplir los siguientes requisitos:

Tener al menos 23 años de edad.

Tener 4 semanas de disponibilidad para grabar el programa en 2023.

No, no es necesario que se encuentren en condición de pobreza…

Posteriormente, había que llenar un formulario en la web y enviar un video donde el aspirante explica por qué desea formar parte del reality de El juego del calamar. Aunque se mostraron dispuestos a seleccionar personas de diversos países, la amplia mayoría son de Estados Unidos y el Reino Unido.

Así pues, el 22 de noviembre podremos comenzar a disfrutar un programa que, sin duda, dará de qué hablar. Será interesante ver si la audiencia mantiene tanto interés en esta franquicia.

