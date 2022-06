El juego del calamar se expandirá más allá de la popular serie que conquistó a millones de personas el año anterior. De acuerdo a la información que recoge The Hollywood Reporter, Netflix hará Squid Game: The Challenge, un reality show real basado en la producción coreana. Desde la plataforma de vídeo en streaming lo describen como "el mayor show en la historia de la televisión". No solo por el número de participantes, también por el premio que recibirá el ganador.

Netflix señala que el reality show de El juego del calamar reunirá a 456 jugadores, quienes competirán cara a cara para ganar $4,56 millones de dólares. Esto equivale a 4,37 millones de euros o $942 millones de pesos mexicanos. Así pues, será el premio más grande jamás visto en un programa de televisión a nivel mundial.

"El juego del calamar tomó al mundo por sorpresa con la cautivadora historia y las imágenes icónicas del director Hwang Dong-hyuk. Estamos agradecidos por su apoyo y convertimos el mundo ficticio en realidad en esta competencia masiva y experimento social. Los fans de la serie dramática se embarcarán en un viaje fascinante e impredecible mientras los 456 concursantes del mundo real navegan por la serie de competencia más grande de la historia, llena de tensión y giros inesperados, con el premio en efectivo más grande", declaró Brandon Riegg, vicepresidente de series sin guión y documentales de Netflix.

Sabemos, además, que el reality show tendrá un total de 10 episodios, aunque todavía se desconoce su fecha de estreno. Eso sí, será mejor que te olvides de ver una competencia con participantes muertos. No obstante, será interesante ver cómo Netflix se las ingeniera para suplir un componente clave de la serie original. Y es que fue ese latente riesgo de perder la vida lo que catapultó el éxito de El juego del calamar. La compañía dice que algunas competencias estarán inspiradas por la serie, mientras que otras serán completamente nuevas.

Squid Game: The Challenge será responsabilidad de los productores Stephen Lambert, Tim Harcourt, Toni Ireland John Hay, Nicola Hill y Nicola Brown. Por otra parte, la filmación se llevará a cabo en el Reino Unido.

Sí, tú también puedes participar

El juego del Calamar | Netflix

Evidentemente, al tratarse de un reality show, Netflix ya abrió una convocatoria para reunir a los 456 participantes de todas partes del mundo. Si estás interesado, debes ingresar a SquidGameCasting.com y proporcionar la información requerida. Ojo, solo se admiten personas que dominen el idioma inglés. "Para esta ronda, el Front Man está en busca de hablantes del inglés de cualquier parte del mundo. El riesgo es alto, pero en este juego el peor destino es irse a casa con las manos vacías", menciona la web.

Con el anterior mensaje podemos intuir que, si la primera edición del reality show resulta exitoso, Netflix podría producirlo en otros idiomas en el futuro.

El anuncio de Squid Game: The Challenge surge apenas un par de días después de que Netflix confirmase la temporada 2 de El juego del calamar. Si todo transcurre conforme a lo planeado, los nuevos episodios llegarán durante 2023. Sin duda, el servicio ya encontró su próxima mina de oro tras Stranger Things.