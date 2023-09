La PlayStation Portal de Sony ya tiene fecha de lanzamiento a distancia. La no-consola portátil que permite jugar videojuegos de la PS5 a través de Remote Play se presentó en sociedad en mayo bajo el nombre de Project Q, mientras que un par de semanas atrás conocimos todas sus características y el precio. Sin embargo, faltaba saber lo más importate: cuándo estaría disponible.

Claro que eso ahora ya no es un misterio. Sony ha confirmado que la PlayStation Portal llegará el próximo 15 de noviembre a "mercados seleccionados". La compañía japonesa informó que el dispositivo ya se puede reservar en 11 países —con España entre ellos— a través de PlayStation Direct.

Los demás territorios donde los interesados ya se pueden asegurar una PlayStation Portal son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica, Portugal e Italia. A partir del 29 de septiembre, las reservas también se abrirán en dichos países a través de tiendas minoristas seleccionadas; en tanto que Japón y Canadá se sumarán a la lista de mercados disponibles.

Por lo pronto, se desconoce cuándo se lanzará la PlayStation Portal en el resto del mundo. No obstante, considerando que en los primeros mercados las entregas comenzarán el 15 de noviembre, no sería extraño que Sony intente expandir su presencia en el mercado antes de las fiestas de fin de año.

PlayStation Portal, el "reproductor a distancia" para la PS5

Desde un primer momento, Sony ha tratado de dejar en claro que la PlayStation Portal no es una consola portátil. En su anuncio oficial, la compañía japonesa la describió como un remote player, y en la web española de PlayStation Direct ahora se la menciona formalmente como un "reproductor a distancia".

La definición tiene sentido. Después de todo, la PlayStation Portal no puede ejecutar juegos de forma nativa y está limitada a reproducir lo que se ejecuta en una PS5 vía Remote Play. Pero incluso así afronta más restricciones. No olvidemos que el dispositivo no es compatible con títulos que se estén jugando vía streaming a través de una suscripción a PlayStation Plus.

Además, debe permanecer conectada a la misma red WiFi que la PS5, y depende de que la consola esté siempre encendida. De modo que sus casos de uso están bastante restringidos. Por ejemplo, sirve para jugar desde distintas habitaciones dentro de una misma casa, y no mucho más. Es por ello que, sin intención de ofender a nadie, hoy es imposible no ver a la PlayStation Portal como un mando glorificado.

Esto no necesariamente quiere decir que nazca con los días contados. Pero considerando que la PlayStation Portal solo se puede utilizar con una PS5 y todas sus demás limitaciones, su precio no colabora a imaginar que sea un superventas.

La PlayStation Portal hereda el diseño y las características del mando DualSense de la PS5, incluyendo la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos. En el centro, destaca una pantalla LCD de 8 pulgadas a través de la cual se reproducen los juegos u otros contenidos multimedia con una resolución Full HD (1080p) y a 60 cuadros por segundo. Quienes deseen comprarla tienen que desembolsar 199,99 dólares o 219,99 euros.

